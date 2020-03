Vloggerul Selly, interviu cu dr. Mihail despre coronavirus

În contextul actual al pandemiei Covid-19 vloggerul Selly lansează o serie de interviuri live despre informarea corectă asupra noului coronavirus.

Selly a dat startul pe canalul lui de YouTube o serie de interviuri live în care are invitați artiști, vloggeri, prieteni și specialiști din domeniul medical, scopul fiind de a-și ține urmăritorii informați corect, dar și pentru a trece mai ușor peste această perioadă alături de ei.

Astfel, în fiecare seară, de la ora 20:00, Selly și invitații lui vorbesc despre situația actuală din România și din întreaga lume, dar și despre activitățile pe care le au în această perioadă. Streamul este însoțit și de un live chat, unde toți cei care urmăresc discuțiile pot interveni cu întrebări sau curiozități.

„Consider că e util ca în această perioadă să avem acces la informații corecte, care redau perfect realitatea, e important ca toată lumea să fie conectată la tot ce se întâmplă. Printre publicul meu există și foarte mulți copii, care își petrec timp pe rețelele sociale și care pot să cadă pradă cu ușurință dezinformării. Acesta este motivul pentru care am început să fac această serie de live stream-uri. Un alt aspect este și acela de a arăta că noi ne putem distra și din casă. În fiecare live am câte 3-4 invitați, cu care discut de la distanță, prin Skype, facem glume, ne simțim bine, dar încercăm în același timp să le arătăm tuturor că putem reuși să stăm în casă în perioada aceasta și putem face tot felul de activități de la distanță, chiar dacă în mod normal avem vieți mai agitate, care implică întâlniri cu mulți oameni sau călătorii. Aseară, în primul live de acest gen, am avut o discuție cu medicul Mihail Pautov. Eu mai făcusem un video despre coronavirus, dar am vrut, pentru publicul meu, pentru miile de oameni care se uitau în direct la noi și pentru sutele de mii care au revăzut înregistrarea, să ofer și părerea unui specialist, a unui doctor care în acest moment se află în luptă cu virusul în spitale și care îi poate informa pe cei tineri legat de ce ar trebui să facă atunci când au simptome asociate cu coronavirus, legat de cum ar trebui să se protejeze și să se informeze din surse oficiale“, a declarat Selly.

Tot aseară, Selly a intrat în direct și cu Smiley și cu BRomania.

Vezi mai jos interviul lui Selly cu dr. Mihail Pautov:

