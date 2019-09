Trucuri de lifestyle cu Alexandra Ungureanu

Alexandra cântă despre oameni, pentru inimi sau… invers, în piese cu sound viu, inspirat din folclorul nostru și având alături de ea o echipă extraordinară.

De-a lungul anilor, s-a jucat cu schimbările de look și a căutat întotdeauna extravaganța, ca o condiție obligatorie pentru un om care se exprimă prin muzică, dar și prin felul în care se prezintă în lumina reflectoarelor. E ceva ce nu ar mai face acum, pentru că se simte mult mai sigură pe ea ca femeie și crede în less is more. A eliminat multe artificii din make-up, din ținute și a ales să meargă pe o direcție mai minimalistă. Nu ar alege nimic dintre trenduri, fără să creadă că o avantajează cu adevărat.

Foto: Arhiva personală, PR

