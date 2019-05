Top 10 filme care împlinesc 30 de ani

Faceți o călătorie în timp și urmăriți clipul video cu filme care anul acesta împlinesc 30 de ani. Filme clasice, drame, comedii bine făcute și unele dintre cele mai bune filme ale tuturor timpurilor, cele mai bune din 1989 vă vor aminti cât de bine au îmbătrânit (sau nu) filmele de-a lungul deceniilor.

Când clasați filmele care au ieșit în urmă cu 30 de ani, vă puteți aștepta să vedeți filme clasice, cum ar fi When Harry met Sally, Back to the future part II în topul preferințelor. Alte filme memorabile din 1989 includ Bill & Ted’s Extreme Adventure, Weekend la Bernie, Heathers, Honey I Shrunk the Kids și Batman și Driving Miss Daisy care a câștigat trofeul pentru cel mai bun film la cea de-a 62 ediție a premiilor Oscar.

Care este filmul tău preferat care împlinește 30 de ani în acest an?

Foto: Hepta, Northfoto