Filme care împlinesc 20 de ani anul acesta

Drame de război, filme clasice, comedii bine făcute și unele dintre cele mai mari filme ale tuturor timpurilor, cele mai bune filme din 1999 vă vor aminti cât de bine au îmbătrânit filmele mai vechi (sau nu) de-a lungul deceniilor. Când clasați filmele care au ieșit în urmă cu 20 de ani, vă puteți aștepta să vedeți filme clasice, precum The Matrix, și Fight Club. Alte filme memorabile din anul 1999 includ The Sixth Sense, The Mummy și The Talented Mr. Ripley. În timp ce American Beauty a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film la cea de-a 72 ediție a premiilor Academiei Americane de Film, Oscarurile din 1999 au sărbătorit alte mari filme, precum Being John Malkovich, Boys Do not Cry și The Green Mile.

Care este filmul tău favorit care împlinește 20 de ani în acest an?

Foto: Northfoto