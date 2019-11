EXCLUSIV! Cum a câștigat primii bani Michaela Prosan, actrița din serialul „Sacrificiul”

Michaela Prosan a muncit încă din copilărie pentru a-și îndeplini visurile. Actrița și-a dorit să aibă propriile sale venituri și s-a folosit de talentele sale artistice pentru a-și dezvolta o mică afacere: „Primii bani i-am câștigat cu greu, dar am fost foarte mândră. Când eram mică obișnuiam să fac tot felul de accesorii din resturi de piele pe care le vindeam. Întâi a fost o joacă, după care am dezvoltat-o în ceva mai mult. Făceam accesorii pentru colegii mei, pentru prietenii mei și am făcut o mică afacere din asta.” – ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Michalea Prosan.

