  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 5 iunie 2026. Clipe de coșmar. O zodie e copleșită de griji. Simte că nu mai deține controlul propriei vieți

Horoscop 5 iunie 2026. Clipe de coșmar. O zodie e copleșită de griji. Simte că nu mai deține controlul propriei vieți

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 04.06.2026, 11:25
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 5 iunie 2026. O zi cu schimbări majore pe planul sentimental, pe cel personal, dar și în sfera profesională. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru Săgetător, această zi vine cu o încărcătură emoțională dificil de gestionat. Deși este unul dintre cele mai optimiste și încrezătoare semne ale zodiacului, influențele astrale actuale îi zdruncină serios sentimentul de siguranță și stabilitate. Astăzi, nativii pot avea senzația că problemele se acumulează mai repede decât reușesc să le rezolve, iar presiunea devine din ce în ce mai greu de ignorat.

Horoscop 5 iunie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Prezența lui Saturn în semnul tău îți cere astăzi să tratezi cu maximă seriozitate obiectivele pe termen lung. În plan profesional, este nevoie de diplomație și răbdare, mai ales dacă întâmpini opoziție din partea colegilor sau superiorilor. Aspectul tensionat dintre Marte și Pluto indică existența unor jocuri de putere în mediul de lucru, însă este important să rămâi concentrat asupra scopurilor tale fără să alimentezi conflicte inutile. Deciziile financiare trebuie analizate cu atenție și bazate pe informații solide, nu pe impulsuri de moment. Relațiile personale pot necesita mai multă răbdare, deoarece comunicarea pare mai dificilă decât de obicei. O persoană apropiată ar putea avea nevoie de sprijinul și înțelegerea ta. Nivelul de energie fluctuează pe parcursul zilei, așa că evită să îți asumi prea multe responsabilități. Influența lui Neptun îți amplifică imaginația și sensibilitatea spirituală. Folosește această energie pentru a descoperi noi direcții de dezvoltare personală.

Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Cristian Pomohaci a fost reținut în dosarul de agresiune sexuală împotriva minorilor. Ce a ridicat Poliția de la domiciliul fostului preot
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Marte îți activează semnul și îți oferă determinare, energie și motivație pentru a duce la bun sfârșit proiectele importante. Este o zi excelentă pentru a relua planuri amânate sau pentru a negocia condiții mai avantajoase în afaceri și colaborări. Perseverența care te caracterizează îți poate aduce beneficii financiare importante, iar o oportunitate de investiție sau o creștere a veniturilor devine posibilă. Totuși, nu lua decizii fără să analizezi toate aspectele implicate. Aspectele tensionate ale lui Pluto aduc intensitate în relații, iar cineva apropiat îți poate pune la îndoială anumite convingeri. Deși inițial acest lucru te poate deranja, vei descoperi informații valoroase despre propriile motivații. Rezistența fizică este ridicată, ceea ce face ca activitățile solicitante să fie favorizate. În ceea ce privește sănătatea, încearcă să gestionezi stresul și să păstrezi rutina care îți oferă stabilitate.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Soarele îți luminează semnul, iar Uranus aduce oportunități neașteptate și surprize plăcute. Comunicarea profesională este favorizată, iar ideile tale originale sunt bine primite de cei din jur. Un proiect important poate lua o direcție nouă și interesantă, oferindu-ți ocazia să îți demonstrezi versatilitatea și creativitatea. Colaborările și parteneriatele financiare prezintă perspective promițătoare. Relațiile sociale devin un factor important atât pentru dezvoltarea personală, cât și pentru cea profesională. În plan sentimental, compatibilitatea intelectuală contează mai mult decât atracția fizică. O conversație profundă cu partenerul sau cu o persoană nouă poate scoate la lumină aspecte esențiale despre viitorul relației. Mintea funcționează la capacitate maximă, însă organismul poate avea nevoie de mai multă odihnă. Încearcă să alternezi perioadele de activitate intensă cu momente de relaxare.

Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Venus îți binecuvântează semnul cu farmec personal, sensibilitate și energie afectivă pozitivă. Familia și căminul devin priorități, aducând atât bucurii, cât și responsabilități. Un proiect legat de locuință sau o reuniune de familie îți poate consolida sentimentul de siguranță și apartenență. În mediul profesional, relațiile cu colegii se îmbunătățesc datorită empatiei și spiritului tău protector. Stabilitatea financiară vine prin alegeri prudente și bine calculate, nu prin riscuri inutile. Capacitatea de a înțelege nevoile celorlalți îți deschide oportunități valoroase. În dragoste, influența lui Venus favorizează armonia și apropierea sufletească. Racii singuri pot întâlni o persoană interesantă prin intermediul familiei sau al activităților comunitare. Sensibilitatea emoțională este accentuată, ceea ce te obligă să stabilești limite sănătoase față de persoanele sau situațiile care îți consumă energia.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Energia creativă îți influențează puternic viața profesională. O idee originală sau o soluție inspirată la o problemă de la locul de muncă îți poate aduce aprecierea celor din jur. Apar oportunități de leadership, mai ales în proiectele de echipă unde carisma ta naturală îi motivează pe ceilalți. Creșterea financiară poate veni prin valorificarea talentelor personale sau prin consolidarea imaginii tale profesionale. În plan sentimental, atmosfera devine mai jucăușă și mai pasională. Relațiile existente își recapătă entuziasmul, iar persoanele singure pot atrage conexiuni interesante și dinamice. Încrederea în sine este la cote ridicate, iar acest lucru te face remarcat oriunde mergi. Energia fizică este excelentă pentru sport, dans sau activități recreative în aer liber. Totuși, nu exagera și respectă-ți limitele. Astrele susțin transformarea personală prin exprimarea creativității și a autenticității.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Atenția ta la detalii devine extrem de valoroasă în situațiile profesionale unde precizia este esențială. Un proiect important ajunge într-o etapă decisivă și are nevoie de spiritul tău analitic și de organizarea caracteristică. Gestionarea bugetului și planificarea financiară sunt favorizate. Capacitatea de a observa lucruri pe care ceilalți le ignoră te transformă într-un membru indispensabil al echipei. În relații, disponibilitatea de a ajuta și susține este apreciată de cei apropiați. Un prieten sau partener poate avea nevoie de sprijinul tău într-un moment dificil. Micile ajustări aduse alimentației sau rutinei zilnice pot produce îmbunătățiri vizibile ale stării generale. Dezvoltarea personală vine prin acumularea de noi competențe și prin optimizarea obiceiurilor de zi cu zi.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Soluțiile diplomatice apar în situațiile tensionate care s-au acumulat în ultima perioadă la locul de muncă. Capacitatea ta de a înțelege toate punctele de vedere contribuie la rezolvarea conflictelor dintre colegi, colaboratori sau clienți. Parteneriatele profesionale au potențial, însă necesită atenție la echilibru și corectitudine. În plan financiar, este recomandat să consulți persoane cu experiență înainte de a lua decizii importante. Farmecul personal și abilitățile sociale îți deschid uși în contexte profesionale și sociale. În relațiile apropiate, este nevoie de sinceritate în privința așteptărilor și limitelor fiecăruia. O relație sentimentală poate ajunge la un nivel mai profund de înțelegere și angajament prin dialog și răbdare. Aspectul fizic și energia pe care o emani atrag atenția într-un mod pozitiv. Schimbările de imagine, tratamentele de înfrumusețare sau achizițiile vestimentare îți sporesc încrederea în tine.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Mișcarea retrogradă a lui Pluto în sectorul casei și familiei aduce transformări importante în viața personală. Discuțiile cu persoane de încredere sau activitățile de dezvoltare interioară îți oferă revelații valoroase despre propriile emoții și nevoi. În plan profesional, atmosfera devine mai intensă, iar o situație competitivă sau un conflict de interese necesită strategie și autocontrol. Capacitatea ta de investigare și atenția la detalii te ajută să descoperi informații importante care îți pot oferi un avantaj în afaceri sau negocieri. Oportunitățile financiare apar prin cercetare, analiză și activități desfășurate discret. În relațiile apropiate, sinceritatea și vulnerabilitatea creează legături mai puternice. O persoană dragă te poate ajuta să te înțelegi mai bine și să privești anumite situații dintr-o perspectivă nouă. Intensitatea emoțională care te caracterizează atrage oamenii, însă poate fi copleșitoare pentru cei mai sensibili. Energia fizică fluctuează între momente de maximă motivație și nevoia de odihnă. Acceptă aceste schimbări fără să te judeci.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Astrele indică o perioadă în care multe lucruri scapă de sub control. Planuri atent construite pot suferi modificări neașteptate, iar unele persoane pe care Săgetătorul se baza până acum pot deveni imprevizibile sau indisponibile. Această lipsă de certitudine generează neliniște și o stare permanentă de alertă.
În plan profesional, apar situații care necesită decizii rapide și responsabilități suplimentare. Săgetătorul simte că poartă pe umeri mai mult decât poate duce și că nimeni nu îi înțelege cu adevărat dificultățile. În unele cazuri, pot exista întârzieri, promisiuni încălcate sau schimbări de ultim moment care amplifică stresul și sentimentul de nesiguranță.
Viața personală nu oferă nici ea refugiu complet. Relațiile apropiate pot deveni tensionate din cauza oboselii emoționale acumulate. Nativul are tendința să se închidă în sine și să evite discuțiile despre ceea ce îl apasă, însă această strategie nu face decât să accentueze presiunea interioară. Astrologii recomandă sinceritate și deschidere față de persoanele de încredere.
Cea mai mare provocare a zilei este senzația că viitorul nu mai este atât de clar precum era odinioară. Pentru un semn care are nevoie de libertate, direcție și perspective largi, incertitudinea poate fi extrem de greu de suportat. Tocmai de aceea, fiecare obstacol pare acum mai mare decât este în realitate.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Responsabilitățile profesionale îți solicită întreaga atenție și experiență. O funcție de conducere sau un proiect important îți oferă ocazia de a demonstra competența și seriozitatea care te caracterizează. Planurile de carieră pe termen lung sunt favorizate, iar deciziile luate acum pot avea efecte benefice durabile. Investițiile în educație, perfecționare sau dezvoltarea unor noi competențe aduc rezultate rapide și concrete. Reputația ta profesională continuă să se consolideze datorită muncii constante și a standardelor ridicate pe care le menții. În afaceri, metodele tradiționale și abordările prudente se dovedesc mai eficiente decât experimentele riscante. În viața personală, este nevoie de răbdare pentru a găsi echilibrul dintre ambițiile profesionale și nevoile emoționale. Un mentor sau o persoană cu autoritate îți poate oferi sfaturi importante despre direcția pe care ar trebui să o urmezi.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Pluto retrograd în semnul tău aduce o energie transformatoare atât de puternică încât nu mai poate fi ignorată. Ideile revoluționare și soluțiile inovatoare schimbă modul în care lucrezi și îți construiești viitorul. Tehnologia și noile metode de lucru joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor profesionale și financiare. Perspectiva ta originală atrage atenția oamenilor influenți și a organizațiilor orientate spre progres. Implicarea în proiecte umanitare sau activități de grup îți oferă satisfacții importante și sentimentul că faci o diferență reală. Prieteniile trec prin schimbări semnificative. Unele relații își încheie natural ciclul, în timp ce apar persoane care împărtășesc valorile și viziunea ta. Individualitatea ta strălucește mai puternic ca oricând și îi inspiră pe ceilalți să fie autentici. Metodele alternative de vindecare și abordările moderne ale sănătății îți pot aduce beneficii importante.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 5 iunie 2026

Intuiția îți oferă răspunsuri surprinzător de precise în ceea ce privește direcția profesională și alegerile importante ale viitorului. Activitățile desfășurate discret, munca din culise sau implicarea în proiecte caritabile îți pot aduce recunoaștere și oportunități neașteptate. Natura ta empatică atrage persoane care caută sprijin emoțional și înțelegere. În plan financiar, instinctele se dovedesc extrem de valoroase și te pot ghida către investiții inspirate sau decizii profitabile. Visele și momentele de reflecție oferă indicii importante despre relații și procesul tău de vindecare interioară. O conexiune profundă cu cineva poate aduce atât confort emoțional, cât și provocări menite să te ajute să evoluezi. Sensibilitatea ta energetică este accentuată, iar mediul în care petreci timpul are un impact puternic asupra stării tale de spirit. Creativitatea și expresia artistică te ajută să transformi emoțiile intense în ceva frumos și valoros.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții
Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții
Fanatik
Un parior a pus peste 700.000 de euro pe un meci de la Roland Garros. Șocul uriaș trăit în urma rezultatului partidei
Un parior a pus peste 700.000 de euro pe un meci de la Roland Garros. Șocul uriaș trăit în urma rezultatului partidei
GSP.ro
Fiica marelui Roy Keane s-a căsătorit cu fotbalistul lansat de rivală
Fiica marelui Roy Keane s-a căsătorit cu fotbalistul lansat de rivală
Click.ro
Ela Crăciun a plâns de fericire! Ce surpriză de proporții i-a făcut fiul ei cel mic? „Sunt atât de mândră de tine, Nicholas!”
Ela Crăciun a plâns de fericire! Ce surpriză de proporții i-a făcut fiul ei cel mic? „Sunt atât de mândră de tine, Nicholas!”
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Redactia.ro
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Citește și...
Rapid, pe mâna șefului de la Pro TV! Dan Șucu i-a dat drepturi totale
Țările în care salariații păstrează cea mai mare parte din salarii după plata taxelor. România este depășită de aproape toate statele din UE
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fabrica de Armament Cugir e în atenția spionajului de aproape opt decenii. Mașini de cusut cu foc automat
Zodiile norocoase ale lunii iunie. Lor li se îndeplinesc toate dorințele!
Horoscop 4 iunie 2026. E cu capsa pusă! O zodie e pusă pe scandal. Micile neînțelegeri se pot transforma în conflicte majore
Horoscop 3 iunie 2026. Bate vântul schimbării. O zodie se bucură de o explozie de motivație. Primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent
Primăria București vrea să închidă ghenele cu tobogan din blocuri până în 2033. Modelul „plătește cât arunci” va fi implementat de primăriile de sector
Locul de VIS în care a plecat Monica Bîrlădeanu în vacanță cu Valeriu Gheorghiță. A postat și primele imagini din escapada romantică de pe malul Atlanticului / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Daniela Crudu, greu de recunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Cum a fost surprinsă de paparazzi
Daniela Crudu, greu de recunoscut după cele mai recente intervenții estetice. Cum a fost surprinsă de paparazzi
Suma impresionantă de bani găsită în casa lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă acum cu fostul preot
Suma impresionantă de bani găsită în casa lui Cristian Pomohaci. Ce se întâmplă acum cu fostul preot
Proiecte speciale
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Avantaje
Cum se prepară salata „Ozempic” pentru o talie subțire. Doar 5 ingrediente și un sos. Este sățioasă, sănătoasă, ajută la reglarea glicemiei, potolește foamea și reduce „colăceii” de pe abdomen
Cum se prepară salata „Ozempic” pentru o talie subțire. Doar 5 ingrediente și un sos. Este sățioasă, sănătoasă, ajută la reglarea glicemiei, potolește foamea și reduce „colăceii” de pe abdomen
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Scandal în restaurant între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Au intervenit Poliția și Ambulanța după un schimb de lovituri
Ce se află în spatele pupitrului Știrilor Pro TV. Dezvăluirea făcută de Monica Dascălu: „Este bucătăria noastră cu adevărat”
Ce se află în spatele pupitrului Știrilor Pro TV. Dezvăluirea făcută de Monica Dascălu: „Este bucătăria noastră cu adevărat”
Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea
Denise Rifai a dat cărțile pe față despre Dan Alexa. Cătălin Măruță l-a sunat în direct, de față cu prezentatoarea
Tensiuni în Casa Iubirii! Daniela sabotează relația dintre Lucia și Iosif. Reacția tranșantă a Andreei Mantea. "Știi ceva ce..."
Tensiuni în Casa Iubirii! Daniela sabotează relația dintre Lucia și Iosif. Reacția tranșantă a Andreei Mantea. "Știi ceva ce..."
Cine este Ana Maria Georgescu. Este cunoscută pentru piesa „Ochii tăi” și scandalul cu Florin Chilian. Cu cine este căsătorită și câți copii are
Cine este Ana Maria Georgescu. Este cunoscută pentru piesa „Ochii tăi” și scandalul cu Florin Chilian. Cu cine este căsătorită și câți copii are
Observator News
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Ziua AȘTEPTATĂ de noi toți! Numele noului prim-ministru al României, anunțat azi de Nicușor Dan! După negocieri, tensiuni și calcule la limită, președintele ar putea desemna premierul
Ziua AȘTEPTATĂ de noi toți! Numele noului prim-ministru al României, anunțat azi de Nicușor Dan! După negocieri, tensiuni și calcule la limită, președintele ar putea desemna premierul
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Azi arata asa, iar oamenii trec pe langa el pe strada si nu il baga in seama. ᴘᴜᴛɪɴɪ ɪʟ ʀᴇᴄᴜɴᴏꜱᴄ ᴘᴇ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜʟ ᴀᴄᴛᴏʀ, ᴄᴀʀᴇ ᴀᴘᴀʀᴇ ꜱɪ ᴀᴄᴜᴍ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ꜰɪʟᴍ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜ. ɪᴍᴀɢɪɴɪʟᴇ ᴅᴇᴢᴏʟᴀɴᴛᴇ:
Azi arata asa, iar oamenii trec pe langa el pe strada si nu il baga in seama. ᴘᴜᴛɪɴɪ ɪʟ ʀᴇᴄᴜɴᴏꜱᴄ ᴘᴇ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜʟ ᴀᴄᴛᴏʀ, ᴄᴀʀᴇ ᴀᴘᴀʀᴇ ꜱɪ ᴀᴄᴜᴍ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ꜰɪʟᴍ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜ. ɪᴍᴀɢɪɴɪʟᴇ ᴅᴇᴢᴏʟᴀɴᴛᴇ:
O singură zodie dă lovitura pe toate planurile și învârte banii cu lopata
O singură zodie dă lovitura pe toate planurile și învârte banii cu lopata
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Poți avea deja boala care duce la infarct fără să știi. Investigația care care descoperă modificările ascunse din arterele inimii
Poți avea deja boala care duce la infarct fără să știi. Investigația care care descoperă modificările ascunse din arterele inimii
Scandal în sănătate: românii ar putea pierde dreptul de a alege unde se tratează. Asociația Pacienților cere retragerea proiectului CNAS
Scandal în sănătate: românii ar putea pierde dreptul de a alege unde se tratează. Asociația Pacienților cere retragerea proiectului CNAS
Pensia de invaliditate gradul I, II și III în 2026: stagiul potențial care crește pensia
Pensia de invaliditate gradul I, II și III în 2026: stagiul potențial care crește pensia
Oncolog: aceste 4 fructe ar putea contribui la reducerea riscului de cancer de sân. Unul dintre ele se găsește în aproape orice casă
Oncolog: aceste 4 fructe ar putea contribui la reducerea riscului de cancer de sân. Unul dintre ele se găsește în aproape orice casă
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Libertatea
Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții
Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții
Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și mai multe județe. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și mai multe județe. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Andreea Bostanică și sora Iulianei Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant. A intervenit poliția și au avut nevoie de îngrijiri medicale
Andreea Bostanică și sora Iulianei Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant. A intervenit poliția și au avut nevoie de îngrijiri medicale
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton