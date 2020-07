Mame celebre care au doar băieți

Mai multe celebrități de la Hollywood au doar băieți. Unele dintre acestea sunt mame biologice, în timp ce altele au ales să adopte. Cine se află printre cele mai faimoase mame de băieți? Britney Spears are doi fii cu Kevin Federline: Jayden James (născut în 2006) și Sean (născut în 2005). Kate Hudson are și ea doi fii, unul cu Chris Robinson și unul cu Matthew Bellamy: Ryder Robinson (născut în 2004) și Bingham Hawn Bellamy (născut în 2011). Pamela Anderson are doi fii cu Tommy Lee: Brandon Thomas și Dylan Jagger.

Foto: Hepta, Profimedia

