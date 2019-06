Celebrități care au propria afacere

Fiind faimos este ca și cum ai avea un loc de muncă cu normă întreagă, dar vedetele de mai sus au ales să-și umple programul cu mult mai multă muncă! Mai mulți actori, muzicieni, modele și sportivi au propriile afaceri. Unii dintre ei dețin companii sau sunt în diverse parteneriate în timp ce altele dețin magazine. Câteva celebrități care dețin afaceri chiar își folosesc locurile de muncă pentru a strânge bani în scopuri caritabile.

Cine este cea mai faimoasă persoană cu o afacere proprie? Jessica Alba. Compania Jessicăi, The Honest Co., vinde produse ecologice pentru copii. Rush Limbaugh are o companie de ceai numită Two by By Tea, iar Justin Timberlake deține peste 30 milioane de dolari în acțiuni MySpace.

Billy Corgan este un om cu multe talente. Solistul trupei Smashing Pumpkins deține un magazin de ceaiuri în Highland Park, IL și este un producător la TNA Wrestling. Alți antreprenori de succes sunt Jared Leto și Snoop Dogg, ambii deținând acțiuni la Reddit.Ce antreprenor vă surprinde cel mai mult? Urmăriți clipul video de mai sus!

