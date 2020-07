Ce ar face artistul Emilian pentru EA

În timpul liber se întâmpla să mai joace și fotbal în fața blocului (avea un coleg care aducea mereu la școală Gazeta Sporturilor), însă cel mai mult îi plăcea să studieze la pian și la chitară. A participat la multe festivaluri muzicale pentru copii la care a câștigat premiul întâi, ceea ce l-a încurajat să continue studiul.

Emilian e foarte tânăr, dar are rigoarea unui artist profesionist care nu acceptă jumătățile de măsură. Prima piesa pe care a lansat-o sub umbrela HaHaHa Production – „Pentru ea“, a fost sub forma unui live session și a fost foarte bine primită de public și radiouri.

Vezi în clipul video de mai sus ce ne spune Emilian despre dragoste, gesturi romantice și piese de suflet.

