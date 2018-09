Mai multe vedete susțin o campanie apărută online de boicot a referendumului de schimbare a Constituției pe tema familiei tradiționale.

Vedetele și artiștii s-au alăturat astfel campaniei „Iubirea nu se votează”, ce are ca scop boicotarea referendumului care se va desfășura pe 6 și 7 octombrie.

Mai mulți artiști au transmis mesaje video în care explică de ce nu se vor prezenta la vot și îndeamnă românii să nu se prezinte nici ei la urne.

Printre vedetele care susțint boicotarea referendumului se numără Andreea Bălan, coregraful și dansatorul Emil Rengle, fashion editor-ul revistei Elle, Maurice Munteanu și actorul Vladimir Drăghia.

Printre cei care nu se vor prezenta la vot se află și fiul vitreg al Gabrielei Firea, Răzvan Firea.

„Nu merg la referendum pentru că familia mea nu se simte ameninţată de iubirea dintre doi oameni. Vreau ca Zora, fiica mea, să crească într-o lume în care iubirea şi familia nu fac obiectul unei discuţii politice. Iubirea nu se votează“, a declarat Vladimir Drăghia, în video-ul postat pe pagina personală de Facebook.

„În ziua referendumului nu votați, faceți dragoste. Sau măcar sex”, a mai scris actorul pe rețeaua de socializare.

La rândul său, Maurice Munteanu a explicat de ce nu va merge la vot.

„Eu nu merg la referendum pentru că Dragnea nu are dreptul să decidă pe cine iubesc. Pentru că o clasă politică coruptă nu are dreptul să decidă pe cine iubesc. Pentru că nu cred într-o biserică coruptă care instigă la ură şi pentru că ştiu că modelul familiei tradiţionale nu este singurul reper. Nu merg la referendum pentru că nimeni nu are dreptul să decidă pentru nimeni cum iubeşte, cum trăieşte, cum educă un copil. Iubirea nu se votează“, susține acesta.

Câștigătorul emisiunii „Românii au talent 2018”. Emil Rengle, se află printre vedetele care s-au alăturat acestei campanii.

„Îmi doresc ca fiecare român să fie iubit de către cineva măcar o dată în viaţa asta. Să simtă dragostea aceea pură şi necondiţionată, care nu mai judecă. Atunci lucrurile s-ar schimba şi, acum, poate nu ar mai trebui să postez despre un referendum care ne separă pe noi oamenii şi care îmi consumă din timpul preţios pe care îl am şi pe care aş fi putut să îl petrec rezolvând lucruri cu adevărat importante pentru ţara noastră. Nu susţin acest referendum pentru că iubirea nu se votează“, a spus coregraful.

Andreea Bălan, susținătoare declarată a comunității LGBT, și-a exprimat opinia cu privire la acest referendum.

„Eu susțin egalitatea. Eu sisțin iubirea. Eu cred că nu alegi pe cine iubeşti. Trebuie să mergi acolo unde te duc sufletul şi iubirea, altfel nu vei fi fericit. Din acest motiv, consider că acest referendum este inutil pentru că dragostea şi familia nu se scriu în legi. Nu voi merge la vot pentru că iubirea nu se votează”, a subliniat cântăreața.

Nici fiul primarului Gabriela Firea nu a rămas indiferent și a decis să susțină boicotarea referendumului privind redefinirea familiei.

„Eu nu merg la referendum, pentru că statul trebuie să mă respecte, să ne reprezinte şi să garanteze libertatea de a iubi“, spune tânărul designer în clipul campaniei.

Citește și: REFERENDUM FAMILIE. Ce înseamnă referendumul pentru redefinirea familiei. Tu ce votezi? | SONDAJ

Citește și: Ce părere are Amalia Enache despre referendumul pentru redefinirea familiei

Sursă foto: Captură video