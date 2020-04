What’s UP, în autoizolare cu iubita: „Dumnezeu ne-a închis pe amândoi în casă”

Din studioul Pro TV și respectiv de acasă, prezentatorii Cove și Adela Popescu au intrat prin video call în cadrul emisiunii „Vorbește lumea“ cu artistul What’s UP, și el aflat la domiciliu, în autoizolare.

„Stau lipit de pianul acesta, mi-am făcut acasă un mic studio, mi-am luat de la studio tot ce am nevoie pentru a lucra de acasă. Îmi ocup timpul tot cu muzică, la fel cum am făcut toată viața mea – practic nu s-au schimbat prea multe. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat în ultima vreme este că iubita mea stă cu mine în casă non-stop. Înainte nu prea ne vedeam, că eram ori la studio, ori la concerte, pe drumuri mereu“, a povestit What′s UP.

Întrebat dacă are inspirație în timp ce lucrează de acasă, artistul a spus: „Eu stau prin studiouri de la 14 ani, iar acum 31, nu mai caut inspirația – e practic tot timpul, peste tot, nu simt că mi-e greu să compun acasă. Dar îmi este dor să ies și eu afară, să iau o gură de aer. Mai ies pe balcon, mă mai uit la copaci.“

Program în autoizolare

„Stau cu iubita 24 h din 24. Ne trezim, facem curat, apoi iar murdar, apoi curat și tot așa. Ne înțelegem foarte, foarte bine. Nu ne înțelegeam atât de bine în trecut, tocmai pentru că ea era plecată non-stop, eu eram plecat non-stop, ne vedeam foarte puțin și îmi doream foarte mult să stau alături de ea. Și uite că acum Dumnezeu ne-a închis pe amândoi în casă. Stăm de douăzeci și ceva de zile închiși“, a mărturisit artistul.

Deși se consideră speriat de situația tristă care a pus stăpânire pe lume în perioada asta, What′s UP și Alice se străduiesc să se organizeze cu spor în casă. „Am tot gătit, apoi am avut câteva zile de intermittent fasting, de fapt un fel de water fasting, adică nu voiam să mănânc trei zile, dar de fapt am ajuns să nu mănânc o dată pe zi. Ne făcusem provizii și găteam în fiecare zi, însă acum sunăm după mâncare, ne comandăm. E obositor să gătești toată ziua“, a spus el.

