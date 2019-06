Victor Slav, deranjat de zvonurile că ar avea o nouă iubită

Victor Slav a fost surprins în compania sosiei Biancăi Drăgușanu, însă s-a dovedit a nu fi nimic serios, și ulterior a recunoscut că are o relație cu Raluca Silea, o brunetă focoasă cunoscută în lumea mondenă întocmai pentru relațiile punctate cu bărbați celebri, printre care amintim și foștii iubiți ai Biancăi Drăgușanu, Tristan Tate și Adrian Cristea. Relația celor doi s-a încheiat repede și au rămas prieteni. Ei bine, în prezent, Victor Slav a plecat într-o călătorie alături de niște prieteni și prezența unei misterioase blonde în majoritatea pozelor prezentatorului de televiziune a trezit suspiciuni nu doar printre fani, ci și în presă, astfel încât Victor Slav a fost imediat cuplat cu aceasta, aspect care l-a deranjat foarte tare și l-a determinat să ia atitudine în mediul online:

“As fi tare curios sa stiu care sunt sursele care au confirmat aceasta relatie amoroasa, astfel incat nu doar un articol de ziar a sustinut ca aceasta ar exista, dar se si fac emisiuni de doua zile pe aceasta tema. Cred ca v-am obisnuit, de-a lungul timpului, cu asumarea vietii personale si, daca as fi fost intr-o relatie, cu siguranta ati fi aflat. Sunt uimit in ultima perioada de genul acesta de stiri, de modalitatea conceperii lor si de vehementa sustinerii. Revenind, aceasta stire este total falsa si v-as ruga, pe viitor, sa contactati, intr-un fel sau altul, si persoanele direct implicate. In rest, daca intereseaza pe cineva, vacanta a fost minunata… recomand!”, – a scris Victor Slav pe contul său de Facebook.

Victor Slav, 39 de ani, și Bianca Drăguşanu, 37 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare în 2012, iar un an mai târziu deveneau soț și soție, însă infidelitatea Biancăi a condus la divorț, pronunțat în 2014. Ulterior, cei doi s-au împăcat, fără a mai semna și actele, și au devenit părinții unei fetițe, pe nume Sofia Natalia, în vârstă de 3 ani.

Sursă foto: Instagram