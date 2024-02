Vedeta care așteaptă să fie chemată la Asia Express, de la Antena 1: “Ar fi experiența vieții mele”/ Exclusiv

Ioana Petric a plecat, anul trecut, de la Cronica Cârcotașilor și a fost cooptată pentru un rol important în comedia regizată de Iura Luncașu – Complotul bonelor, care intră în cinematografe din 9 februarie. Fosta bebelușă și ulterior prezentatoare TV a spus, pentru UNICA.ro, că își dorește să revină pe micul ecran și au ar refuza propunerea de a participa la America Express sau Asia Express.

Ioana Petric spune că reality-show-ul America Express / Asia Express de la Antena 1 este formatul care o atrage cel mai mult. L-a urmărit de pe canapea de acasă, a susținut echipa formată de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, și i-ar plăcea să se numere printre concurenți, considerând că este o experiență de bifat în viață.

Ioana Petric vrea la Asia Express: “Cred că ar fi experiența vieții mele să pot să particip”

Ioana Petric și-a dorit dintotdeauna să fie actriță, iar în acest an a avut ocazia să debuteze pe marele ecran în Complotul bonelor, unde interpretează una dintre bone. Televiziunea rămâne pentru ea un domeniu de interes, după cum ne-a mărturisit.

Oferte de a reveni în televiziune ai primit?

Nu am primit, eu tot aștept. A fost o perioadă în care am primit mai multe oferte când încă eram în televiziune, dar pe urmă nu am mai primit. Cine știe, poate nu a fost momentul. Chiar cred că am avut nevoie de o pauză. Acum simt că mi-am încărcat bateriile și mă simt forță.

Ți-ar surâde ideea să participi la show-urile de supraviețuire gen Survivor sau America Express, Asia Express?

Uau, da, la America Express m-aș duce! Îmi place la nebunie să călătoresc și cred că ar fi experiența vieții mele să pot să particip la America Express, chiar am stat și am urmărit ultimul sezon, mi-a plăcut maximum. I-am susținut pe Giulia și pe Vlad, în familie.

Citește și: Cum a ajuns Ioana Petric pe marele ecran în „Complotul bonelor”: „Diploma m-a ajutat să semnez un contract fără să-mi iau țeapă”/ Exclusiv

Cu cine ai pleca dacă ar fi să apară șansa asta?

Cu prietena mea cea mai bună, Aura. E descurcăreață, îmi pun toată încrederea în ea.

Dar de ce nu ai pleca cu un bărbat? Sunt și unele probe mai grele…

Nu am încredere în bărbați. Te poți baza pe ei până într-un punct, când te bazezi mai tare te lasă baltă, așa că mai bine pleci cu o femeie, acolo e treabă serioasă. Dacă plec undeva, eu sunt ambițioasă, trebuie să și câștig.

Citește și: Laura Giurcanu și Sânziana Negru, primele declarații după ce au câștigat America Express: „Nu am simțit așa ceva în viața mea”

Citește și: Cu câți bani s-au întors acasă câștigătoarele America Express 2023, Laura Giurcanu și Sânziana Negru. „A fost o reală plăcere!”

Ioana Petric: “Vreau să am pătrățele, vreau să mă reapuc de sport la modul serios”

Ai un iubit?

Sunt bonă în Complotul bonelor. Sunt singură și sunt într-o perioadă în care vreau să mă concentrez pe mine, am planuri mari pentru 2024 și am nevoie să fiu eu pentru mine prezentă ca să pot să le duc până la capăt.

Ce ar mai fi de bifat pe lista de dorințe?

Mi-am făcut așa un wishlist. Vreau să am pătrățele, că s-au cam dus, adică vreau să mă reapuc de sport la modul serios, că până acum m-am cam lenevit. Vreau să călătoresc mai mult, mi-am plănuit să-mi renovez apartamentul și urmează să încep fix acum când plec în turneu cu Complotul bonelor. Deci dacă reușesc să fac treaba asta cred că e o mare performanță. Vreau să-mi schimb viața un pic, să mi-o reorganizez.

Ioana Petric: “Am rezistat 3 luni de zile în postura de ajutor de avocat”

Locuiești în București în prezent?

Am revenit în București. Dar cumva sunt peste tot, că nici eu nu mai știu unde stau de fapt, că mă tot duc și la Cluj la cursurile de actorie și de regie ale lui Iura. 6 luni de acum încolo fac naveta. Bine, sunt obișnuită, că am făcut asta o viață întreagă, deci nu e ceva nou pentru mine.

Ești absolventă de Drept, ai avut ocazia să lucrezi în domeniu?

Am încercat să profesez și cred că am rezistat 3 luni de zile în postura de ajutor de avocat, că eram junior pe vremea aceea. Nu e pentru mine, mi-am dat seama. Fix în prima zi de muncă i-am trimis mesaj mamei mele – dacă așa o să arate viața mea de acum încolo, e rău. Nu vreau să fie asta.

Citește și: Bebelușa Ioana, suspectă de coronavirus: ”M-a consultat rapid și mi-a dat dreptate”

Sursa foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News