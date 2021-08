O mai ții minte pe fiica lui Edward și a Bellei din „Twilight”? Uite cum arată acum actrița care a jucat-o

Acum aproape un deceniu, ultimul film din seria „Twilight” apărea în cinematografe și făcea furori. Unul dintre personajele principale a fost Renesmee, fiica celor doi protagoniști, Edward și Bella, interpretată de actrița Mackenzie Foy.

Twilight a fost un fenomen la vremea sa, strângând milioane de fani în întreaga lume. Seria a reușit să îi propulseze pe actorii principali, Robert Pattinson și Kristen Stewart, la un nivel de celebritate greu de imaginat. Cei doi au fost împreună și în viața reală, relația lor încheindu-se la scurt timp după ce Stewart l-a înșelat pe Pattinson. Faima nu i-a urmărit doar pe ei doi însă, ci și pe Mackenzie Foy, actrița care a interpretat-o pe fiica lui Edward și Bella, Renesmee, în ultimul film.

În „Breaking Dawn Part 2”, Mackenzie o joacă pe Renesmee, un personaj foarte controversat. Renesmee a fost concepută de vampirul Edward și muritoarea Bella. Nașterea ei a fost una extrem de violentă, ducând la moartea Bellei. Însă Edward acționează la timp, salvând-o pe aceasta din urmă și transformând-o în vampir. Renesmee se dovedește a fi un hibrid de om-vampir, crescând extrem de repede și făcându-i pe părinții ei să se teamă că ar putea muri foarte curând. Existența ei declanșează un val iremediabil de conflicte în lumea vampirilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Mackenzie Foy era doar un copil când a jucat acest rol. Ea a crescut și este o tânără actriță superbă acum, care pare să aibă mereu vorbele la ea. Ea are acum 20 de ani și pozează pentru cele mai mari reviste ale lumii și are 1,6 milioane de urmăritori pe Instagram.

După rolul din „Breaking Dawn Part I”, Mackenzie Foy a avut multe alte roluri de succes, în filme care au fost extrem de populare la vremea lor, cum ar fi: The Conjuring (2013), Interstellar (2014) și „The Nutcracker and the Four Realms” (2018).

Tânăra actriță a jucat și în filmul „Black Beauty”, care prezintă legătura inseparabilă de prietenie dintre personajul Jo și un cal, după ce părinții lui Jo mor. În urma acestui proiect, Mackenzie și-a descoperit pasiunea pentru călărit.

Deși epoca de glorie a seriei „Twilight” a apus, fanii continuă să fie devotați și în anul 2021, drept dovadă stând nenumăratele comunități de pe Facebook și Instagram care se identifică după hashtag-ul #TwilightRenaissance (Renașterea Twilight). În 2020, autoarea cărților, Stephenie Meyer, a lansat cartea „Midnight Sun”, care redă evenimentele din prima carte prin perspectiva lui Edward.

Foto – 123rf.com