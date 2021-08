Cristina Ștefan (29 de ani) și soțul ei, actorul Denis Ștefan (44 de ani), vor deveni părinți pentru a doua oară în toamna anului acesta. Perechea mai are împreună o fiică, Delia, în vârstă de 7 ani. În mai, cuplul a confirmat că va mai avea o fiică.

Recent, pe Instagram, Cristina a dezvăluit rezultatul unor analize recent făcute. Din fericire, dansatoarea este bine, iar rezultatul a fost, de fapt, influențat de o perfuzie făcută la recomandarea medicului său. Înainte să fie liniștită de doctor în această dimineață, însă, Cristina nu a putut dormi din cauza îngrijorării.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

Cristina Ștefan, analiză îngrijorătoare în ultimul trimestru de sarcină. „Doctorul m-a liniștit”

„Ce noapte albă am avut. Azi de dimineață doctorul m-a liniștit vis-a-vis de acea analiză de feritină, care este, de fapt, depozitul de fier de la perfuzia cu fier de acum câteva zile (n.r. perfuzie făcută la recomandarea medicului ei). A crescut brusc, dar, slavă Domnului, nu este nicio problemă”, a mărturisit Cristina Ștefan la Insta Story.

„Va reveni la o valoare cât de cât normală și e foarte bine că am făcut perfuzia pentru că eram cu fierul foarte, foarte jos și urmează nașterea în curând. Mai am patru săptămâni, trei, depinde”, a încheiat bebelușa. Cât despre camera fiicei sale, Cristina a mărturisit că mai au de cumpărat perdele și draperii, iar încăperea va fi gata pentru venirea pe lume a micuței.

În iunie, întrebată de un urmăritor unde și cum va naște, Cristina mai spunea: „Voi naște la stat, iar nașterea va fi în funcție de ce decide medicul și de cum va fi situația la momentul respectiv”. Despre anxietate, tânăra a adăugat: „Da, am avut [anxietăți] la începutul sarcinii, dar, văzând că totul e bine, m-am liniștit. Nu mă gândesc la ce ar putea fi rău”.

Citește și:

Ce operații estetice are bebelușa Cristina Ștefan

Ce frumoasă este fiica actorului Denis Ștefan și a „bebelușei” Cristina! Delia a împlinit 7 ani

Mara Bănică, prima fotografie cu burtica după anunțul celei de-a doua sarcini

Cristina a întregit echipa Cronicii Cârcotașilor în anul 2008. „În toamnă nu o să mă întorc la Cronică, clar. Îmi doresc foarte mult să stau acasă, cel puțin doi ani. După, vedem”, a mai dezvăluit în mediul online.

În afara acestui job, Cristina era managerul unui magazin de haine din București. „Nu mai merg la magazin din luna martie. Am hotărât împreună cu doctorul meu. La magazin era mult mai solicitat, stat în picioare ore multe, naveta, pentru că drumul este foarte lung. Acum fac doar emisiunea”, spunea Cristina în mai 2021.

Cum s-a menținut Cristina în formă în timpul sarcinii

„Chiar dacă poftesc, nu mănânc tot frigiderul. Am grijă de mine, dar și de bebe să fie foarte sănătos. Încerc, pe cât posibil, să am o alimentație sănătoasă în perioada asta. Mănânc într-adevăr tot ce poftesc, dar în cantități destul de mici. Am grijă să consum zilnic fructe, fibre, carne.

Asta e o chestie genetică [silueta], cel puțin până la vârsta asta așa s-a dovedit. Nu știu, după 30 de ani poate lucrurile se vor schimba. Secretul meu este că mănânc puțin și des. Din toate, absolut tot ce-mi doresc, tot ce poftesc. Puțin și des, ăsta e secretul meu”, a mai spus Cristina.

Denis și Cristina formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții Deliei.

Foto: Instagram