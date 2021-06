Cristina Ștefan (29 de ani) și soțul ei, actorul Denis Ștefan (44 de ani), vor deveni părinți pentru a doua oară în toamna anului acesta. Perechea mai are împreună o fiică, Delia, în vârstă de 7 ani. Cuplul va mai avea o fiică.

Recent, pe Instagram, Cristina a spus ce intervenții estetice a suferit și care este părerea ei despre ele. Totodată, viitoarea mămică a povestit prin ce dificultăți trece în această perioadă.

Ce operații estetice are bebelușa Cristina Ștefan

„Deci situația nu e deloc una roz. Mi s-a blocat nasul. Nu mai pot să respir deloc pe nas. Mi-am uitat spray-ul acasă. Nu am farmacie în zonă. Denis e cu treabă, iar eu îl aștept în mașină.

Nu-i dau de cap. Soluția salină mă ajută pe moment, e foarte inconfortabil. Respir doar pe gură, e crunt”, a mărturisit dansatoarea în mediul online.

Întrebată de un urmăritor unde și cum va naște, Cristina a mai spus: „Voi naște la stat, iar nașterea va fi în funcție de ce decide medicul și de cum va fi situația la momentul respectiv”.

Despre anxietate, tânăra a adăugat: „Da, am avut [anxietăți] la începutul sarcinii, dar, văzând că totul e bine, m-am liniștit. Nu mă gândesc la ce ar putea fi rău”.

Cristina a întregit echipa Cronicii Cârcotașilor în anul 2008. „În toamnă nu o să mă întorc la Cronică, clar. Îmi doresc foarte mult să stau acasă, cel puțin doi ani. După, vedem”, a mai dezvăluit în mediul online.

În afara acestui job, Cristina era managerul unui magazin de haine din București. „Nu mai merg la magazin din luna martie. Am hotărât împreună cu doctorul meu.

La magazin era mult mai solicitat, stat în picioare ore multe, naveta, pentru că drumul este foarte lung. Acum fac doar emisiunea”, spunea Cristina în mai 2021.

Tot în mediul online, întrebată dacă are intervenții estetice la nivelul feței, „bebelușa” a mai spus: „Nu am nicio intervenție la nivelul feței, mi-e frică. Îmi plac trăsăturile mele, iar vis-a-vis de volumul buzelor, pot corecta din creion.

Mi-e frică, pur și simplu. Dacă mi-aș face ceva, v-aș spune, n-am nicio problemă în sensul ăsta. Singura intervenție este la nivelul bustului, făcută acum 10 ani de zile, atât”.

Cum se menține Cristina în formă în timpul sarcinii

„Chiar dacă poftesc, nu mănânc tot frigiderul. Am grijă de mine, dar și de bebe să fie foarte sănătos. Încerc, pe cât posibil, să am o alimentație sănătoasă în perioada asta. Mănânc într-adevăr tot ce poftesc, dar în cantități destul de mici. Am grijă să consum zilnic fructe, fibre, carne.

Asta e o chestie genetică [silueta], cel puțin până la vârsta asta așa s-a dovedit. Nu știu, după 30 de ani poate lucrurile se vor schimba. Secretul meu este că mănânc puțin și des. Din toate, absolut tot ce-mi doresc, tot ce poftesc. Puțin și des, ăsta e secretul meu”, a mai spus Cristina.

Denis și Cristina formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții Deliei.

