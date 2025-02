Trucul folosit de Meghan Markle pentru organizarea petrecerilor pentru copii ce i-a înfuriat pe fani: „Cel mai ridicol lucru pe care l-am auzit”

Meghan Markle se pregătește de lansarea noului ei show Netflix, „With love, Meghan”, unde va împărtăși cu telespectatorii trucuri despre cum să fii gazda ideală. Aceasta va avea diferiți invitați, iar printre aceștia se numără și actrița americană Mindy Kaling, care a dezvăluit că ducesa de Sussex i-a dat un sfat, considerat de fani „ridicol” pentru organizarea unei petreceri pentru copii.

Meghan Markle și-a înfuriat fanii înaintea premierei show-ului Netflix

Mindy Kaling a dezvăluit câteva sfaturi pe care Meghan Markle i le-a dat pentru organizarea petrecerilor pentru copii. Actrița în vârstă de 45 de ani, care apare în show-ul ducesei de Sussex, „With love, Meghan”, a vorbit despre soția Prințului Harry într-o conversație cu publicația Time.

Cred că o concepție greșită despre Meghan este că ea este într-un fel agitată sau are așteptări fanteziste. Este de fapt o persoană cu picioarele pe pământ care știe o mulțime de trucuri distractive pentru a face gătitul și petrecerile mult mai ușoare”, a spus actrița.

Mindy Kalins a povestit că s-a întâlnit cu Meghan Markle pe când era în concediu de maternitate, după ce a adus pe lume cel de-al treilea copil al său. Atunci, ducesa de Sussex i-a trimis un mesaj pentru a o întreba dacă vrea să vină la masă la casa din Montecito pe care o deține cu Prințul Harry, pentru noul ei show Netflix.

Întrebată dacă a primit sfaturi despre cum poți fi o gazdă bună, actrița a spus: „Spoiler: da, a făcut-o. Tema a fost organizarea unei petreceri pentru copii. Îmi place să gătesc, dar nu mă prea pricep să organizez o petrecere. Nu știu nimic despre cum nu ar trebui să folosești iluminatul de deasupra capului când vin oamenii. Ar trebui să folosim lămpi mici. Dar Meghan știe cum să facă lucrurile astea. Pentru petrecerile pentru copii, de obicei merg la magazinul de articole pentru petreceri și iau lucruri de hârtie. Dar a fost distractiv să învăț modalități simple de a organiza acasă o petrecere pentru copii”.

Trucul ducesei de Sussex, aspru criticat

Sfatul oferit de Meghan Markle actriței americane a fost aspru criticat de fani, acesta sugerând că se află „în afara realității”.

Cei de la Royal News Network au deschis discuția despre trucul oferit de ducesa de Sussex scriind: „Sigur, acel sfat funcționează dacă deții o vilă de 15 milioane de dolari. Dar un om obișnuit nu ar face asta”.

Fanii s-au arătta și ei deranjați de ideea soției Prințului Harry.

„Nu înțeleg cât de ridicol sună asta? De ce să nu poți folosi iluminatul de deasupra capului? Trebuie să văd ce fac copiii acolo. Meghan Markle nu are un os matern în corpul ei”, a comentat cineva.

„Băieții poartă smokinguri și fetițele perle în timp ce mănâncă tarnine? Ce fel de petrecere e asta?”, a scris un alt internaut.

„Așadar o persoană obișnuită cu un venit mediu ar trebui să iasă și să cumpere o grămadă de lămpi și apoi să încerce să găsească unde să le depoziteze… mai lasă-mă”, a comentat altcineva.

„Niciodată în copilăria copilului meu nu am folosit lămpi la petrecerile lui aniversare. Având în vedere că petrecerile au loc pe timpul zilei, iar casa mea are ferestre care să permită să intre lumina naturală, lămpile nu își au rostul. Dacă am avut vreodată nevoie de altă sursă de lumină am aprins becurile. Acesta este cel mai ridicol lucru pe care l-am auzit referitor la petrecerile pentru copii. NU este ca și cum ar fi o cină romantică în doi”, a fost de părere altă internaută.

Sursă foto: Profimedia, Hepta, Instagram

