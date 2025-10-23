Transformare radicală a unei dive de la Hollywood. S-a lăsat de actorie și a devenit de nerecunoscut la 61 de ani

Starleta retrasă din lumina reflectoarelor, Bridget Fonda a fost surprinsă în public pentru prima dată după mulți ani. Ea a fost una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’90. Cum arată acum vedeta.
Bridget Fonda, transformare spectaculoasă la 61 de ani
Bridget Fonda apăruse în urmă cu trei ani în public și arăta complet schimbate. Cu multe kilograme în plus, actrița a stârnit o controversă reală când a ieșit în public.
Actrița, în vârstă de 61 de ani, celebră pentru rolurile din filme-cult precum Point of No Return și Jackie Brown, a afișat o siluetă vizibil mai suplă în timp ce ieșea, luni, din locuința ei din Los Angeles, alături de soțul ei.
Îmbrăcată într-un palton bleumarin și pantaloni asortați, fiica legendarului actor Peter Fonda părea complet transformată față de aparițiile sale din trecut. Ea a slăbit considerabil și verigheta de aur a reapărut pe deget. Vedeta se afișase anterior fără verighetă.
În contextul „frenziei Ozempic” care a cuprins Hollywood-ul, unii fani cred că transformarea lui Bridget s-ar datora injecțiilor pentru slăbit, în timp ce alții pun schimbarea pe seama dietei și a stilului de viață, însă actrița nu a comentat în niciun fel.
Soțul ei, Danny, cunoscut pentru coloanele sonore realizate pentru cele mai mari filme ale lui Tim Burton, a adoptat o ținută lejeră, purtând un tricou tip baseball și o șapcă.
Cuplul, care nu a mai apărut pe covorul roșu din 2009, părea într-o dispoziție excelentă după ani întregi petrecuți departe de lumina reflectoarelor, în ciuda zvonurilor privind o posibilă despărțire, neconfirmate de niciun dosar de divorț în instanțele din Los Angeles.
Cu o lună înainte ca ea și Elfman să se logodească, actrița și-a fracturat o vertebră într-un grav accident de mașină pe Pacific Coast Highwaym, iar incidentul a determinat-o să se retragă definitiv din actorie.
Cine este Bridget Fonda
Bridget Fonda a apărut pe ecran la vârsta de cinci ani, în filmul Easy Rider, alături de tatăl ei, Fonda a colaborat ulterior cu regizori legendari precum Francis Ford Coppola (Nașul: Partea a III-a) și Quentin Tarantino (Jackie Brown).