Ireland Baldwin (26 de ani), fiica actorilor Alec Baldwin (64 de ani) și Kim Basinger (68 de ani), a vorbit despre experiențele sale cu violul și avortul, după ce Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a anulat dreptul constituțional al femeilor de a face avort.

Ireland Baldwin, detalii tulburătoare despre viol și avort, după ce avortul a devenit ilegal în SUA

„Mi-a fost schimbat cursul vieții (n.red.: după abuzul sexual). N-am spus nimănui la acea vreme, n-am spus nimănui ani buni. Singura persoană care a știut a fost asistenta care m-a îngrijit la scurt timp după. Nu i-am spus iubitului meu de atunci, nici părinților mei, nimănui. Am ținut secretul ani la rând, ceea ce mi-a provocat durere și suferință. Nu doar mie, ci și oamenilor pe care îi iubesc”, a mărturisit Ireland Baldwin pe Tik Tok.

Tânăra a continuat: „Am fost cuprinsă de atâta durere și vină. Am început să simt că am pierdut controlul propriei mele vieți. Am început să beau mai mult, să petrec mai mult. M-am automedicat. Am intrat în relații de cuplu, dar și de prietenie toxice, abuzive. Am făcut tot ce puteam face pentru a-mi distrage atenția”.

„Să văd atâtea femei curajoase împărtășindu-și poveștile m-a făcut să mă gândesc cum ar fi fost să fi rămas însărcinată, să fi fost obligată să cresc un copil în acea perioadă. Țin să precizez că am resurse medicale, bani și susținere la care multe femei nu au acces. Și tot ar fi fost traumatizant și imposibil”, a adăugat.

Mai târziu, Ireland a rămas însărcinată. „Avem un iubit și am rămas însărcinată. La acel moment, aș zice că eram foarte nefericiți împreună. Îmi era clar că nu își dorea să ne căsătorim și să avem o familie. Abia voia să fie într-o relație serioasă”, a mărturisit. Modelul, ai cărei părinți s-au despărțit când ea avea doar 7 ani, a decis să întrerupă sarcina, notând că știe cum este să te naști ca rezultat al relației dintre doi oameni „care se urăsc”.

„Aș fi putut avea acel copil și să-l dau spre adopție? Poate, poate că nu. Nu aș fi putut să aleg să am un copil când încă nu aveam independență financiară și în lipsa unui partener de viață care să mă susțină. M-am ales pe mine, m-aș alege tot pe mine și acum. Este viața ta, alegerea ta”, a completat.

„Mi-am împărtășit povestea pentru că vreau ca alte femei să se simtă susținute și iubite, chiar dacă ele vor sau nu să-și împărtășească propriile experiențe”, a încheiat modelul.

Alec Baldwin și a doua lui soție, Hilaria Baldwin (38 de ani), vor deveni părinții unei fiice anul acesta. Împreună mai au șase copii, Carmen (8 ani), Rafael (7 ani), Leo (5 ani), Romeo (4 ani), Eduardo (1 an) și Lucia (1 luni). Lucia a fost concepută cu ajutorul unei mame-surogat.

