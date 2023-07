Theo Rose, detalii din culisele „Vocea României”, sezonul 11. S-a reîntors la muncă la doar o lună după ce a născut

Filmările celui de-al 11-lea sezon „Vocea României” au început! Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes și duo-ul format din Horia Brenciu și Theo Rose sunt antrenorii care vor pune în valoare vocile concurenților din acest sezon, în lupta pentru marele premiu. Theo Rose și ceilalți jurați au oferit primele detalii din culisele noului sezon.

Noutatea sezonului 11 este Horia Brenciu, care a revenit la „Vocea României” după o pauză de un sezon. Artistul a jurizat primele trei ediții, a făcut pauză timp de cinci sezoane și a revenit în sezonul 9. A luat din nou o pauză în sezonul 10 și revine, iată, în sezonul 11. Din patru sezoane jurizate, Horia a câștigat două, sezoanele 2 și 3, cu artiștii Julie Mayaya și Mihai Chițu.

Theo Rose, primele declarații după reîntoarcerea la „Vocea României”, la doar o lună după ce a născut: „Sunt cu pompele după mine”

Theo Rose revine pe micul ecran la scurt timp după ce a devenit mamă. Solista formează de aproximativ un an un cuplu cu actorul, scenaristul și producătorul Anghel Damian, alături de care are un fiu, Sasha Ioan, născut în iunie 2023. Cântăreața este entuziasmată să parcurgă acest sezon de „Vocea României” alături de Horia Brenciu.

„Suntem buni prieteni și ne potrivim din multe puncte de vedere, mai ales ca voci, dar și ca preferințe muzicale. Asta îmi place foarte tare. Sezonul trecut am avut o altfel de experiență. De la Smiley am avut de preluat alte chestii. Era foarte diferit spre deosebire de mine și am funcționat cumva în complementaritate”, a explicat Theo Rose, pentru „La Măruță”.

„Practic, astăzi îmi închei perioada de lăuzie. Este prima oară când plec de acasă atâtea ore. Ca să nu am așa mari emoții, o să vină după-amiază și el (n.red.: fiul ei, Sasha Ioan) cu tatăl lui. O să-l aducă să vadă și el, să fie și el integrat, să ne obișnuim cu ideea că va fi copilul prezent în majoritatea locurilor în care voi fi la muncă”, a continuat Theo Rose.

Theo Rose are o siluetă aparent deloc schimbată după sarcină și este foarte relaxată să-și reia activitatea după nașterea fiului ei. „9 luni a durat să crească (n.red.: burtica), 9 luni durează și să se retragă. Mi-am luat piese modelatoare să ajut un pic, dar mai uit să le pun, acasă nu stau cu ele. Sunt cu pompele după mine. Parcă vezi că cer să luăm pauză zicând: «Țâșnește!». O să mă cheme să le pun și în cafea. Eu am luat o gură, să văd ce gust are, ce bea copilul, și e bun”, a mai povestit Theo Rose, în culisele „Vocea României”.

Horia Brenciu: „Voi câștiga «Vocea României» alături de Theo”

„În primul rând, o să spun după ziua de astăzi (n.red.: prima zi de filmări), după ce îi întâlnesc pe Smiley, pe Tudor și Irina, după ce l-am îmbrățișat și pe Bartoș, mă voi întoarce și voi spune că toată lumea este în regulă și că voi câștiga «Vocea României» alături de Theo”, a declarat și Horia Brenciu, cu umor.

„«Vocea României» îmi consumă 53 de zile pe an, am făcut un calcul serios, din iulie până în decembrie. N-aș zice că e așa de solicitant”, a spus și Tudor Chirilă, întrebat cum se împarte între filmările emisiunii și concertul de pe 29 iulie, de la Arenele Romane.

