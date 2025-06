Teodora Marcu, dezvăluiri făcute la Insula Iubirii, despre videochat: „Nu era ceva ce îmi plăcea foarte mult”. A fost exploatată de Robert Lupu

Teodora Marcu a fost victima unei relații toxice și abuzive cu Robert Lupu, bărbatul care i-a curmat viața în mai 2025. Odată cu participarea la „Insula Iubirii”, Teodora a făcut o dezvăluire cutremurătoare în cadrul emisiunii, vorbind despre o perioadă dificilă din viața sa, în care a fost exploatată de Robert Lupu. În timpul emisiunii, tânăra a recunoscut că a făcut videochat.

„Nu era ceva îmi plăcea foarte mult”

Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a trăit o viață marcată de abuzuri și manipulări, iar tragedia care a dus la moartea sa în mai 2025 a fost un final tragic al unui coșmar care a început de la o vârstă extrem de fragedă.

Implicată într-o relație abuzivă cu Robert Lupu, Teodora a fost forțată să participe la activități de videochat sub influența acestuia, fiind exploatată sexual și emoțional. În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Teodora Marcu a vorbit despre această perioadă întunecată din viața ei, oferind detalii despre cum a făcut videochat pentru câteva zile, în timp ce era încă minoră.

Deși nu s-a simțit confortabil în acea lume, Teodora a încercat pentru o scurtă perioadă să facă videochat sub îndrumarea lui Robert Lupu, fiind aceeaşi perioadă în care avea o relație cu acesta, dar a renunțat rapid, simțind că nu este o activitate care să-i aducă satisfacție.

„Este adevărat. (….) Eu am recunoscut și pe el (n.r: Alex) l-a deranjat. Dar nu am făcut videochat, am vrut să văd ce e acolo și ce este e fapt . Am fost câteva zile. M-am oprit înainte să mă văd cu Alex. (…)Am zis că poate continui, poate nu…Nu era ceva ce îmi plăcea foarte mult. (…) Acolo nu trebuie să te dezbraci, dacă nu vrei. Oricum, nu cred că continuam cu asta. Chiar voiam să văd cum e”, a povestit tânăra”, a spus ea în cadrul unui bonfire de la Insula Iubirii.

Teodora Marcu, exploatată sexual de Robert Lupu

Teodora Marcu a fost exploatată de Robert Lupu într-un studio de videochat din Onești, o activitate pe care acesta o controla și o folosea pentru a obține profituri din exploatarea altor femei. Lupu, cunoscut în trecut pentru comportamentele sale dubioase, era un bărbat divorțat, care, la momentul întâlnirii cu Teodora, avea 40 de ani. El a manipulat-o pe tânără, având un control absolut asupra deciziilor sale, și a influențat-o să participe la videochat, chiar dacă Teodora nu era de acord cu această activitate.

Robert Lupu a fost cercetat în trecut pentru proxenetism, iar surse judiciare afirmă că el a fost implicat în mai multe dosare legate de exploatarea sexuală a femeilor. În ciuda acestor acuzații, tânăra cu un final tragic a continuat să fie prinsă în capcana acestui comportament abuziv, fără a avea sprijinul necesar pentru a ieși din această relație toxică, potrivit adevărul.ro.

Robert Lupu avea un trecut infracţional amplu

Robert Lupu nu era doar un bărbat cu un comportament abuziv față de Teodora, ci și cu un trecut infracțional. Potrivit surselor judiciare, conform sursei de mai sus, Lupu a fost cercetat în două dosare de proxenetism și a fost suspectat de implicare în trafic de persoane.

Deși poliția a deschis anchete în legătură cu aceste acuzații, niciuna dintre ele nu a fost finalizată cu acuzații concrete, iar dosarele au fost clasate.

Mai mult decât atât, în trecut, Robert Lupu a fost implicat într-un scandal major, fiind condamnat în 2025 pentru tentativă de furt. În cadrul unei anchete internaționale, el a fost acuzat de pregătirea unui furt, iar instanța din Milano a dispus o pedeapsă cu suspendare de 4 luni.

Un ordin de protecție ignorat și comportamentul obsesiv al lui Robert Lupu

În 2021, Teodora Marcu a solicitat și a obținut un ordin de protecție împotriva lui Robert Lupu, în urma unui comportament agresiv și abuziv din partea acestuia. Acesta nu a respectat însă ordinul de restricție și a continuat să o hărțuiască pe Teodora, chiar și după ce aceasta s-a mutat în alt oraș.

Părinții Teodorei și soțul ei, Alex, au încercat să o protejeze de influența și comportamentele abuzive ale lui Lupu, dar, în ciuda eforturilor lor, tânăra a continuat să fie sub controlul acestuia. În timpul emisiunii Insula Iubirii, Teodora a mărturisit că trăia în frică constantă și că era urmărită de fostul iubit, care o amenința cu moartea.

Moartea Teodorei Marcu, o crimă premeditată de Robert Lupu

În data de 31 mai 2025, Robert Lupu a pus în aplicare amenințările sale, ucigând-o pe Teodora în fața fiicei sale de doar trei ani. Crima a fost premeditată, iar Lupu a lăsat un mesaj criptic pe rețelele de socializare, spunând că „este doar o chestiune de timp”.

După ce a ucis-o pe Teodora, Lupu a fugit de la locul faptei și s-a sinucis la scurt timp, când poliția se apropia de el.

Teodora Marcu a fost o tânără plină de viață, care a încercat să depășească un trecut marcat de abuzuri și manipulări. Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care o cunoșteau, iar familia sa a rămas profund șocată și îndurerată de această tragedie. Fetița sa, martoră la crima îngrozitoare, va trăi cu amintirea acestui moment traumatic toată viața.

Tragedia Teodorei Marcu este o lecție despre cât de important este să oferim protecție victimelor violenței și abuzurilor. Cu toate că Teodora a cerut ajutor de mai multe ori și a obținut un ordin de protecție, sistemul nu a reușit să o apere de fostul ei iubit, Robert Lupu. Acest caz este un semnal de alarmă pentru autorități și societate să facem mai mult pentru a preveni astfel de cazuri și a oferi victimele suportul necesar pentru a ieși din cercul vicios al violenței.

