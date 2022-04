Anul acesta, Rihanna (34 de ani) și rapperul ASAP Rocky (33 de ani) vor deveni părinți pentru prima oară. Recent, în presa americană a apărut un zvon potrivit căruia perechea s-ar fi despărțit. Artistul ar fi înșelat-o pe solistă cu una dintre prietenele sale.

Rihanna și rapperul ASAP Rocky s-ar fi despărțit. Solista însărcinată l-ar fi prins cu o altă femeie

Influencerul Louis Pisano a scris pe Twitter: „Rihanna și ASAP Rocky s-au despărțit. Rihanna a pus punct după ce l-a prins înșelând-o cu designerul de pantofi Amina Muaddi”.

„ASAP Rocky și Amina nu sunt o noutate, totuși. A mai fost văzută cu el în urmă cu ceva ani, colaborând în trecut cu el la o colecție de pantofi. Lucrurile se pare că s-au petrecut la Craigs din LA”, a mai scris Louis Pisano.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Rihanna și Amina s-au cunoscut prin intermediul unei colaborări profesionale, ulterior devenind prietene. Pe 14 aprilie, Amina a publicat pe Instagram mai multe imagini cu Rihanna din 12 aprilie, de la petrecerea aniversară a unei prietene, unde a purtat una dintre perechile de pantofi create de Muaddi.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Rihanna, în lenjerie intimă la Paris Fashion Week. „Bebelușul ăla a înghețat…”

Rihanna a devenit cea mai bogată cântăreață din lume. Solista este oficial miliardară

Rihanna și rapperul A$AP Rocky vor deveni părinți. Artista și-a anunțat sarcina într-un mod inedit

Recent, Rihanna a vorbit despre sarcină. „Nu aș spune că a fost o sarcină plănuită. Dar pot sigur să spun că nu am plănuit să nu se întâmple. Nu știu când sunt la ovulație și alte chestii de genul ăsta. Pur și simplu ne-am distrat”, a declarat artista, completând: „La un moment dat, am făcut un test. Nu am irosit timpul. L-am chemat și i-am arătat. A doua zi eram la medic, așa a început călătoria”.

Deși se cunosc încă din anul 2012, Rihanna și ASAP Rocky ar forma un cuplu din vara anului 2020. „Viața este mult mai bună când îți găsești aleasa. Face cât un milion de alte femei. Când știi, știi. Ea este aleasa”, declara ASAP Rocky în 2021, într-un interviu acordat publicației GQ.

Foto: Profimediaimages.ro