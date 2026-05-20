Rapperul Abome L’Elephant a murit la 33 de ani

Abomé L’Éléphant, o figură de prim-plan în ascensiune pe scena rap din Coasta de Fildeș și o voce respectată a muzicii urbane africane, s-a stins din viață fulgerător la Spitalul Universitar din Treichville, localizat în Abidjan.

În vârstă de doar 33 de ani, artistul recunoscut pentru stilul său unic și textele profund angajate social lasă în urmă o comunitate uriașă de fani îndurerați, dar și o carieră de 16 ani marcată de succes, ascensiuni fulminante și premii importante care îi consolidaseră poziția în industria muzicală.

O moarte subită care a luat prin surprindere pe toată lumea

Decesul artistului, survenit într-o zi de luni, 18 mai 2026, a căzut ca un trăsnet peste familie și fani. Potrivit primelor informații oferite de surse apropiate familiei rapperului, cauza oficială a decesului a fost o afecțiune cardiacă. Tragedia este cu atât mai mare cu cand nimeni din anturajul său nu se aștepta la un asemenea deznodământ, artistul fiind activ pe plan muzical până în ultimele sale clipe.

„Vestea a surprins întregul cerc de apropiați, care nu detectase niciun simptom alarmant în perioada precedentă”, au menționat surse din anturajul familiei, subliniind caracterul brusc al tragediei.

Moartea sa vine la foarte scurt timp după ce, chiar în cursul acestei luni, mai 2026, rapperul apucase să lanseze pe piață o nouă piesă intitulată „Médicament”. Din păcate, acest single avea să devină ultima producție muzicală dintr-o carieră curmată mult prea devreme.

De la Marcory la colaborarea cu legendarul DJ Arafat

Pe numele său real Anassin Boris Médard, artistul s-a născut pe data de 22 iunie în Marcory, un cartier popular situat în sudul orașului Abidjan, și a crescut în vecinătatea Koumassi. Muzica a făcut parte din viața sa încă din familie, tatăl său, Anassin Yapi Édouard, fiind nimeni altul decât fondatorul orchestrei de varietăți TP Audiorama, o formație extrem de respectată pe scena muzicală națională din Coasta de Fildeș.

Anassin Boris Médard și-a început oficial drumul în hip-hop în cadrul grupului Fiesta Parade, unde a activat ca solist principal în perioada 2010–2017. Momentul de cotitură a avut loc în martie 2018, când a semnat cu Yôrôgang Production, celebra casă de discuri fondată de regretatul DJ Arafat. Alături de acesta, Abomé L’Éléphant a înregistrat mai multe colaborări de succes. În anul 2020, el a decis să își urmeze propriul drum și a părăsit labelul pentru a porni o carieră solo, debutând în forță în același an cu albumul „Apero”. Materialul conținea opt piese, printre care hiturile „Douahoudé” și „Sarah va danser”.

Din anul 2023, artistul devenise complet independent, gestionându-și singur contractele de producție și distribuție prin intermediul propriei sale structuri, denumită RAZ & HAM.

Stilul angajat și recunoașterea la nivel național

Abomé L’Éléphant nu a fost doar un simplu interpret, ci un artist cu o viziune clară asupra realităților din jur. El s-a remarcat rapid printr-o fuziune muzicală complexă, care aducea împreună elemente de rap, coupé-décalé, zouglou și afrobeat – genuri urbane născute sau intens popularizate în efervescentul Abidjan. Prin versurile sale, artistul a promovat mereu mesaje puternice.

„Mă consider un artist angajat social, care încearcă să amestece în versuri temele de critică socială și realitățile populare cu care oamenii de rând se confruntă zilnic”, spunea Abomé L’Éléphant când își descria identitatea artistică.

Munca și originalitatea sa au fost răsplătite rapid de industria muzicală. În 2020, prestigioasa ceremonie Primud i-a acordat premiul pentru „Cea mai bună revelație Afro Rap / Rap Ivorian”. Doar un an mai târziu, în 2021, succesul i-a fost reconfirmat în cadrul galei Hip-Hop Ivoire Trophy, unde a plecat acasă cu titlul de „Cel mai bun rapper masculin”.

Printre cele mai difuzate piese ale sale, care au adunat milioane de ascultări, se numără „Wêrê Wêrê”, „CÔCÔ”, „Taper dedans”, „Numéro 10” și piesa „Solo”, realizată în colaborare cu rapperul Ali Le Code. Impactul său în spațiul digital era uriaș, pagina sa oficială de Facebook numărând peste un milion de abonați.

Accidentul grav de mașină și un mister neelucidat

Dispariția prematură a artistului a readus în atenția publicului un eveniment dramatic din trecutul său recent. În decembrie 2024, cu doar o zi înainte de marele său concert programat pe 27 decembrie la Palais de la Culture din Abidjan, rapperul a fost victima unui accident rutier extrem de grav. El a pierdut controlul mașinii sale după ce a lovit o groapă adâncă, iar vehiculul s-a răsturnat de mai multe ori.

În mod incredibil, dând dovadă de un profesionalism rar, el a urcat pe scenă a doua zi și a susținut concertul pentru fanii săi. Întrebat ulterior de jurnaliști despre starea sa de sănătate, rapperul a dorit să își liniștească publicul.

„Nu am suferit nicio sechela majoră în urma acelui impact”, declarase artistul pentru presă în săptămânile de după accident.

Foto – Facebook

