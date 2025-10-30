Priscilla Presley, detalii din culisele mariajului cu Elvis Presley, într-un interviu exclusiv pentru Elle România: „Nu am vrut să fiu doar soția lui”

Priscilla Presley a oferit detalii rare din culisele căsniciei cu Elvis Presley, într-un interviu exclusiv pentru revista Elle România. Actrița, scriitoarea și femeie de afaceri în vârstă de 80 de ani a spus ce frici avea regretatul ei fost soț, dar și ce părere a avut despre mariajul fiicei lor, Lisa Marie Presley, cu Michael Jackson.

Priscilla Presley, detalii exclusive despre viața ei cu Elvis Presley, pentru Elle România

Priscilla Presley și-a dorit și a și reușit să demonstreze că nu este doar fosta soție a lui Elvis Presley, ci o femeie cu mai multe talente, de la cel actoricesc și literar, până la flerul ei în afaceri. Despre toate acestea, Priscilla a vorbit pe larg într-un interviu exclusiv din noul număr al revistei Elle România.

Priscilla Presley a jucat în celebrul serial „Dallas”, precum și în franciza „Un polițist cu explozie întârziată”, a scris mai multe cărți și a co-fondat și coordonează compania Elvis Presley Enterprises, care gestionează afacerile și bunurile regretatului ei fost soț, Elvis Presley. Totodată, Priscilla este pasionată de modă, motiv pentru care, la începutul carierei, a deschis un magazin de haine.

„Mi-am făcut magazinul meu. Mi-a plăcut moda. Asta am făcut. Iubeam moda. Aveam și eu identitatea mea. De aceea mi-am făcut magazinul. Nu am vrut să fiu doar soția lui”, a mărturisit Priscilla Presley, pentru Elle România.

Ce nu știai despre Elvis Presley

În cadrul aceluiași interviu, Priscilla a dezvăluit două lucruri mai puțin cunoscute despre Elvis Presley, frica lui de a nu fi dat uitării și frica lui de Dumnezeu.

„Era foarte panicat că lumea îl va uita. După ce a făcut filme o perioadă lungă și nu a mai fost pe scenă, îi era frică. Spunea: «Dacă nu urc iar, mă uită publicul». Asta l-a împins către Vegas. Nu un plan, ci frica“, a mărturisit Priscilla.

Când a fost rugată să-l descrie pe cel care i-a fost soț vreme de șase ani într-un singur cuvânt, Priscilla a spus: „Credincios. Se temea, nu în sensul de frică servilă, ci cu respect. Asculta predicile din afara bisericii ca să nu intre înăuntru și să atragă atenția asupra lui”.

Adevărul despre căsnicia dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson

În același interviu, Priscilla a abordat un subiect sensibil, relația dintre fiica ei și a lui Elvis, Lisa Marie, și Michael Jackson. Lisa Marie Presley a murit pe 12 ianuarie 2023, după ce a suferit un stop cardiac.

„Nu. Nu mi-a spus (despre nunta cu Michael Jackson – n.red.). Am aflat după. A fost șocant. Michael avea intențiile lui, cariera lui era într-un ușor declin și probabil s-a gândit că alăturarea numelui Presley îl va ajuta”, este de părere Priscilla.

Reticentă, afacerista a oferit și câteva detalii rare despre cum se comporta Michael Jackson la întrunirile de familie. „Tăcut. Stătea cu masca pe față la mesele de familie. Nu vorbea aproape deloc”, a explicat.

Foto: Elle România

