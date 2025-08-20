Michelle Williams a anunțat că a devenit mamă pentru a patra oară cu ajutorul unei mame surogat. Actrița mai are o fiică din fosta relație cu regretatul actor Heath Ledger, și doi copii din actualul mariaj cu regizorul Thomas Kail.

Michelle Williams a devenit mamă pentru a patra oară, cu ajutorul unei mame surogat

Michelle Williams este o maestră când vine vorba de a păstra discreția privind viața de familie. Actrița în vârstă de 44 de ani a dezvăluit recent că anul acesta a devenit mamă pentru a patra oară, cu ajutorul unei mame surogat. Vestea i-a surprins pe majoritatea admiratorilor ei, care habar n-aveam că actrița avea trei copii.

Ultimii doi copii ai lui Michelle Williams au fost aduși pe lume de mame surogat. Actrița a făcut anunțul despre al patrulea copil într-o emisiune TV. După ce gazda show-ului i-a spus că nu arată ca și cum ar fi fost însărcinată, Michelle i-a mulțumit femeii care a ajutat-o să devină mamă pentru a patra oară.

„Trebuie să o felicit pe Christine, pentru că acest ultim copil nu a venit prin corpul meu”, a spus Michelle Williams. „Fetița noastră miraculoasă este aici datorită lui Christine. Poate că ne privești; mulțumesc, Christine! Datorită lui Christine, am trei copii sub 5 ani acasă”, a completat.

Ce spune Michelle Williams despre viața cu trei copii sub 5 ani

Michelle Williams rămâne rezervată când vine vorba de familia ei. Actrița are o fiică de 19 ani, Matilda Rose Ledger, un fiu de aproape 5 ani, Hart Kail, un al treilea copil al cărui sex și nume nu au fost făcute publice și o fetiță despre care nu se cunosc alte detalii.

Reflectând asupra vieții cu trei copii mici, Williams a mai spus: „Totul este bine și sub control. Eu sunt adultul. Încerc să găsesc un fel de echilibru între viața privată și muncă”.

„Am auzit o mulțime de oameni vorbind despre selfcare, iar eu mă întreb când?! Pentru că sunt o mamă care lucrează. Mă simt deja vinovată și nu vreau să petrec și mai mult timp departe de ei. Dar am înțeles că am nevoie și de timpul meu pentru a-mi umple rezervorul“, a mai spus.

