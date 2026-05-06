Dragostea nu are vârstă pentru Lorenzo Lamas și Heather Locklear. Formează cel mai nou cuplu de la Hollywood, la aproape 70 de ani

Lamas și Locklear mai dau o șansă iubirii la 68 și, respectiv, 64 de ani.

Dragoste la a doua vedere pentru Lorenzo Lamas și Heather Locklear

Două dintre cele mai îndrăgite vedete ale anilor ’80, Lorenzo Lamas și Heather Locklear, demonstrează că dragostea nu are vârstă. Cei doi actori au confirmat recent relația lor, iar prima apariție oficială împreună, la Chiller Theatre Expo din New Jersey, a atras toate privirile. Povestea lor de dragoste, care a început în urmă cu mai bine de patru decenii, este un adevărat scenariu de film hollywoodian.

Cu zâmbete largi și ținute asortate, negre, Lorenzo Lamas (68 de ani) și Heather Locklear (64 de ani) au emanat eleganță și complicitate la evenimentul din New Jersey. Actrița a fost surprinsă ținându-și brațul în jurul lui Lorenzo, iar atmosfera relaxată dintre cei doi a oferit un indiciu clar despre chimia lor specială.

O legătură cu rădăcini în trecut

Povestea lor a început înainte ca ei să devină staruri internaționale. Lorenzo Lamas, cunoscut pentru rolul său iconic din „Falcon Crest”, și Heather Locklear, celebra protagonistă din „Dynasty”, au împărțit lumina reflectoarelor încă din 1983, când au apărut împreună pe coperta revistei Playgirl. Relația lor de atunci a fost una de prietenie, dar destinul avea alte planuri pentru ei.

Recent, Lorenzo a împărtășit o amintire emoționantă din acea perioadă, într-o postare pe platforma X: „Dragostea este răbdătoare, dragostea este bună… Ea protejează întotdeauna, are întotdeauna încredere, speră întotdeauna, perseverează întotdeauna. Corinteni 13:4–7”.

Iubirea care trece testul timpului

Într-un interviu pentru Fox News, Lorenzo a mărturisit că nu și-a imaginat că povestea lor ar putea evolua astfel. „Răspunsul scurt este nu, adică am trecut prin multe încercări și erori, iar ea este cea mai uimitoare femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată”, a spus actorul, vizibil emoționat.

Heather, la rândul ei, a dezvăluit într-un episod al podcastului «What Do You Want?» cât de importantă este credința în viața ei: „Ceea ce vreau este ca Dumnezeu să mă îndrume spre persoana alături de care ar trebui să fiu, pentru că nu iau întotdeauna cele mai bune decizii, iar aceasta este dorința mea principală”.

Dragostea renaște după încercări

Drumul până la această fericire nu a fost unul ușor pentru niciunul dintre ei. Lorenzo, tatăl a șase copii, a trecut prin nu mai puțin de șase căsnicii, în timp ce Heather a avut la rândul ei o viață amoroasă tumultuoasă. Actrița a fost căsătorită cu Richie Sambora, chitaristul trupei Bon Jovi, cu care are o fiică, Ava, și a mai fost logodită cu Jack Wagner și cu iubitul ei din liceu, Chris Heisser. De Heisser s-a despărțit în 2025, după o logodnă de cinci ani.

Deși au avut parte de relații complicate, cei doi demonstrează că niciodată nu e prea târziu pentru un nou început.

Foto: Profimediaimages.ro

