Harry Styles și Zoë Kravitz formează un cuplu? Cum au fost surprinși pe străzile din Brooklyn. „Au trecut de la zero la o sută!”

Harry Styles și Zoë Kravitz au stârnit zvonuri despre o posibilă relație romantică luna trecută, după ce au fost văzuți împreună într-o escapadă romantică la Roma. De atunci, au fost surprinși de mai multe ori în public, cel mai recent în Williamsburg, Brooklyn, unde Kravitz deține o locuință.

„Harry nu ar fi făcut publică legătura cu Zoë dacă nu era ceva serios!”

Pe 3 septembrie, o sursă a declarat pentru TMZ că între cei doi nu este nimic serios, ci doar o relație de tip „prieteni cu beneficii”. Aceeași sursă a adăugat că „doar petrec timp împreună” și că „nu sunt exclusivi în niciun fel”.

Totuși, o altă sursă citată de Page Six în weekendul trecut susține că „nu este doar o aventură trecătoare”.

Un apropiat al celor doi a afirmat: „Mi se pare că au trecut de la zero la o sută. E foarte greu să ai o relație când ești celebru—Harry nu ar fi făcut publică legătura cu Zoë dacă nu era ceva serios. (Dar) e totul foarte nou și proaspăt, și se distrează” – notează elle.com.

Sursa a mai spus că „Harry nu pune etichete pe astfel de lucruri”. De asemenea, a explicat că acesta este un moment pozitiv în viața fostului membru One Direction, după o pauză scurtă de la lumina reflectoarelor.

„Harry e mai fericit ca niciodată, pur și simplu se simte bine,” a declarat sursa, menționând că artistul „a muncit pe brânci” în timpul turneului.

„Vrea să ducă o viață cât mai normală,” a adăugat sursa. „Ar umbla toată ziua prin Brooklyn incognito dacă ar putea, dar nu asta e stilul de viață pe care îl are.”

Înainte de Zoe Kravitz, ambii au avut relații celebre. Kravitz a fost logodită cu actorul Channing Tatum, dar s-au despărțit în octombrie anul trecut, după trei ani de relație. Anterior, a fost căsătorită cu actorul Karl Glusman, de care a divorțat în 2020. Styles a avut o relație cu actrița Taylor Russell, cunoscută din „Bones and All”, după despărțirea de regizoarea filmului „Don’t Worry Darling”, Olivia Wilde.

Zoë Kravitz, văzută și în compania lui Austin Butler

În primăvara acestui an, au circulat zvonuri despre o posibilă idilă între Zoë Kravitz și Austin Butler, după ce au filmat împreună pentru thrillerul „Caught Stealing”. Cei doi au fost surprinși în mai multe apariții publice, inclusiv la un spectacol în New York, iar fotografiile de pe platourile de filmare în care apăreau în ipostaze apropiate au alimentat speculațiile. Cu toate acestea, surse apropiate celor doi au declarat pentru TMZ că sunt „doar prieteni” și că relația lor nu este romantică.

Potrivit unei surse citate de presa internațională, între Zoë Kravitz și Austin Butler există „o chimie intensă, vizibilă atât în fața camerelor, cât și în momentele din culise”. Deși aparițiile lor publice au alimentat speculațiile privind o posibilă relație, cei doi preferă să nu ofere detalii despre natura legăturii dintre ei. Aleg să păstreze discreția, în special din respect pentru foștii parteneri, evitând orice confirmare oficială.

