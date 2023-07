Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii rock’n’roll-ului, a murit pe 28 octombrie 2022, la 87 de ani. A scris istorie cu hiturile “Great balls of fire”, “Whole lot of shakin’ going on” sau “Let’s twist again”, și se numără printre numele uriașe ale muzicii rock’n’roll, precum Elvis Presley, Roy Orbison și Johnny Cash.

Însă ascensiunea sa în topuri s-a oprit și cariera i s-a destrămat odată cu vestea căsătoriei cu verișoara sa în vârstă de 13 ani, Myra Gale Williams.

Myra Gale Williams a fost și a treia soție a lui Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis a fost avertizat, înainte de turneul său din mai 1958, că nu ar trebui să-și ducă noua soție în Marea Britanie, dar nu a ascultat.

Nu simțea că e nicio problemă în a o lua cu el la drum. Lewis era unul dintre puținii care vedeau lucrurile atât de simplu. În ochii celorlalți, însă, problemele în ceea ce privea noul cuplu erau mult mai mari.

În primul rând, Myra Gale Williams avea doar 13 ani când s-a căsătorit cu legenda rock’n’roll, pe 12 decembrie 1957. În al doilea rând, era verișoara lui de gradul al doilea și fiica basistului său J.W. Maro. Myra Gale Williams a fost și a treia soție a artistului. Iar căsătoria lor avusese loc înainte ca al doilea divorț al lui Lewis să fi fost finalizat. La fel cum a doua căsătorie a artistului avusese loc înainte de încetarea celei anterioare.

În primăvara lui 1958, Lewis și oamenii săi au ajuns pe aeroportul Heathrow, din Londra, iar el se număra printre primele și mult așteptatele vedete americane într-un turneu britanic. Elvis Presley se înrolase recent în armată, așa că, pentru Lewis, calea era liberă pentru a revendica măreața coroană a rock’n’roll-ului. Dar toate aceste speranțe s-au spulberat când jurnalistul britanic Ray Berry, care se afla la aeroport, i-a pus o întrebare simplă Myrei: „Cine ești?”

Ea a răspuns sincer, deoarece nu i s-a dat niciun sfat despre cum să trateze reporterii, spunând că este soția lui Jerry Lee Lewis.

Lewis avea 22 de ani, Myra avea 13, iar presa a dat cu el de pământ când s-a dezvăluit că ea era verișoara lui de gradul doi și că Lewis nu divorțase, încă, de doua soție, Jane Mitchum.

În doar câteva zile, turneul britanic a fost anulat. Iar în câteva săptămâni, starul avea să cânte în baruri și cluburi pentru 250 de dolari, în loc să apară în spectacole mari, pentru 10.000 de dolari, așa cum făcea înainte de scandal. Posturile de radio au încetat să-i mai difuzeze melodiile, foștii prieteni l-au abandonat, iar Myra a povestit, mai târziu, că i se spunea „copilul mireasă a lui Jerry Lee Lewis”.

Lewis avea nevoie de un deceniu pentru a-și reface cariera. Au existat câteva reușite cu noi piese rock’n’roll, dar nu și-a revenit pe plan comercial până nu a devenit artist country, în 1968. Mult timp a rămas nedumerit în legătură cu ce a greșit.

“M-am căsătorit cu fata, nu-i așa?” i-a spus Lewis unui reporter. Proaspeții căsătoriți se mutaseră la părinții ei și au organizat, de asemenea, o a doua ceremonie de căsătorie pentru a anula zvonurile privind divorțul.

Ca o paralelă între Lewis și rivalul lui pe plan muzical, în 1959, Elvis Presley începuse să iasă cu Priscilla. El, în vârstă de 24 de ani, ea de 14 ani.

„Presa m-a văzut ca pe o Lolita seducătoare”

Myra Gale Williams a vorbit mulți ani mai târziu despre căderea lui Jerry Jee Lewis.

„Când Jerry Lee și cu mine am mers în Anglia, au avut loc o mulțime de probleme… Presa m-a văzut ca pe o Lolita seducătoare, ceea ce era cât se poate de departe de adevăr”, a transmis Myra în 2015.

„A fost, într-adevăr, primul scandal din rock’n’roll”, a spus Williams pentru Gwinnett Daily Post din Georgia, în 2016. „Atunci, rock’n’roll-ul era la mare modă. Era un curent artistic foarte, foarte puternic. Publicul l-a urât [pe Lewis]. Posturile de radio care nu-l mai difuzau, l-au urât. Au numit-o muzica diavolului. Era grosolan, nepoliticos și ridicol ce le făcea muzica lui adolescenților.”

„Aș fi putut preveni totul!”

Mariajul dintre cei doi încheiat în 1970, dar cuplul a rămas în relații bune. Au avut doi copii: o fiică, Phoebe și un fiu, Steve, care a murit la vârsta de trei ani.

În 2014, Myra, pe când avea 70 de ani, și-a detaliat abordarea filozofică asupra lucrurilor care s-au întâmplat. „Singura problemă a fost că nimeni nu mi-a spus nimic”, a spus ea. „Așa că, atunci când un reporter m-a întrebat: „Cine ești tu?” Eu am fost cea care a greșit. Toți managerii lui Jerry i-au spus: ‘Nu o duce pe Myra în Anglia’, pentru că se știa că presa britanică îi sfâșie pe americani. Toată lumea a presupus că e posibil să știu ce să fac. Aș fi putut spune atât de ușor: ‘Sunt J.W. Fiica lui Brown.’ Dacă cineva mi-ar fi spus ceva, aș fi putut preveni totul.”

„Am fost numită o mireasă copil”

Myra Williams, acum în vârstă de 78 de ani, și-a amintit într-un interviu recent că, în ciuda faptului că avea doar 13 ani când s-a căsătorit cu Lewis, s-a simțit ca un adult în căsnicia lor.

Williams a spus că, deși a fost caracterizată ca un „copil mireasă” atunci când a apărut vestea despre căsătoria ei cu Lewis, în relația lor lucrurile erau exact invers.

„Am fost numită o mireasă copil, dar eu eram adultul și Jerry era copilul”, a spus ea pentru LA Times. „Când mă gândesc acum la asta… cum poți să te aperi când ai 13 ani? Adică nu există nicio scuză suficient de bună pentru ca totul să fie OK.”

Ea a spus că în momentul în care a devenit soție și-a asumat toate responsabilitățile în căsătorie. Williams a cumpărat o casă pentru familie, în timp ce Lewis era plecat în turneu, dar și un Cadillac decapotabil roșu.

„Nici măcar nu aveam permis de conducere”, a spus Williams, potrivit Daily Mail, amintindu-și cum gestiona finanțele familiei.

„Am făcut toată munca, am luat toate deciziile, am făcut toate activitățile și am avut grijă de afaceri și de alte astfel de lucruri. Odată m-am dus la bancă cu un sac mare de bani să-i depun… iar casierul mi-a spus: ‘Myra, e un polițist care stă acolo afară, în mașina lui și te-a urmărit până aici. Așadar, când te pregătești să pleci, te conduc acasă’.”

La un an după căsătorie, Williams a avut primul copil la 14 ani. Băiatul a murit trei ani mai târziu într-un accident de înec. La 19 ani a avut un al doilea copil.

Ea a spus că în primii ani de căsnicie lucrurile erau grozave. Dar când Lewis a început să consume în mod regulat droguri și alcool, personalitatea lui a început să se schimbe.

„Personalitatea lui se transformase. Devenie rea. Și urâtă. Era un om cu totul diferit. Rău!” – a spus ea pentru LA Times.

În ciuda poverilor cu care s-a confruntat la o vârstă atât de fragedă, Williams a spus că timpul petrecut cu Lewis i-a oferit o „putere” pe care a purtat-o ​​cu ea de-a lungul vieții.

„Da, a fost turbulent în adolescență să fiu soție și mamă. Dar trecând prin asta, mi-am găsit puterea. Și aproape nimic nu poate să mă doboare din bloc în acest moment.”

Foto – Profimedia