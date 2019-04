Soțul Salmei Hayek vrea să doneze 100 milioane euro pentru reconstrucția catedralei Notre Dame de Paris

Omul de afaceri francez, Francois-Henri Pinault a făcut anunțul la câteva ore după ce un incendiu a avut loc în inima Parisului, potrivit Daily Mail.

Pinault, care este însurat cu Salma Hayek din 2009, este directorul executiv al Kering, companie ce deține brandurile Gucci și Yves Saint Laurent.

Acesta a afirmat că va contribui la reconstrucția catedralei după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit în fața Notre Dame de Paris spunând că marți va fi lansată o campanie de strângere de fonduri și le-a cerut „celor mai mari talente” ale lumii să vină în ajutor.

Deși edificiul a fost distrus aproape în întregime, altarul și crucea sa au rămas neatinse de flăcări. La nivelul boltei, există o gaură uriaşă, în dreptul locului unde se afla turla, aceasta prăbuşindu-se în timpul incendiului.

NEW: First images from inside Notre Dame show smoke rising inside the Cathedral as fire continues to burn. https://t.co/8jSIOCLmhb pic.twitter.com/vWeVNEXI70

— ABC News (@ABC) April 15, 2019