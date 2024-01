Soția lui Dan Petrescu arată fenomenal la 45 de ani. „Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică!” Cu ce se ocupă Adriana Petrescu

Soția lui Dan Petrescu arată formidabil la cei 45 de ani pe care îi are. Adriana este partenera de viață a fostului fotbalist al “Generației de aur” a României din 2007. Împreună au o fată, Jennifer.

Fostul antrenor al CFR Cluj a mai trecut printr-un mariaj, din care au rezultate două fiice – Rebecca și Chelsea.

„Mi s-a părut o provocare să le demonstrez femeilor că îşi pot menţine frumuseţea naturală fără bisturiu”

Adriana Petrescu locuiește de câțiva ani în Dubai cu fiica lor, decizie luată după ce ea și fata au fost nevoite să se mute de mai multe ori, când Dan Petrescu și-a schimbat cluburile de fotbal la care antrena.

În prezent, Adriana Petrescu activează în industria beauty. Soția lui Dan Petrescu a fost fotomodel în tinerețe, iar acum deține un business care promovează soluțiile non-invazive de remodelare corporală și de menținere a frumuseții.

“Remarcasem că, în România, femeile apelau la operaţii estetice de la vârste tinere şi, uneori, fără ca măcar să aibă nevoie. Existau soluţii non-invazive şi mi s-a părut o provocare să le demonstrez că îşi pot menţine frumuseţea naturală fără bisturiu.

Încercasem în Germania un aparat performant, care oferea rezultatele unui lifting, doar că non-chirurgical. Când am văzut ce rezultate spectaculoase are tratamentul, am decis să îl aduc şi la Bucureşti. E disponibil în cele mai mari clinici din lume şi este terapia preferată a vedetelor din toată lumea, datorită faptului că nu necesită perioadă de recuperare.

Efectele de lifting şi skin tightening se menţin un an după doar o singură şedinţă. Am vrut să le ofer şi femeilor din România o alternativă la operaţiile chirurgicale. În plus, costurile noastre sunt mult mai mici în comparaţie cu cele din Londra, New York sau Dubai. Chiar dacă nu pot fi prezentă constant la clinică, am o echipă de încredere.” – a povestit ea, acum câțiva ani, pentru okmagazine.ro.

„Frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate”

Soția lui Dan Petrescu arată senzațional și spune că nu a apelat până acum la operațiile estetice. Adriana Petrescu este adepta unui stil de viață sănătos și promovează frumusețea naturală și menținerea ei prin tratamente non-invazive.

„Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală. Dimineața, beau apă cu lămâie, iar apoi, pe tot parcursul zilei, consum multă, multă apă. Cremele, serumurile și măștile hidratante sunt de asemenea nelipsite din beauty kit-ul meu.

Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică şi nici nu intenţionez să apelez la chirurgie. Într-o societate în care tot mai multe femei recurg la tratamente invazive de înfrumuseţare, eu continui să promovez frumuseţea naturală şi menţinerea acesteia prin metode non-invazive”, spunea Adriana Petrescu, acum ceva timp, potrivit prosport.ro.

