Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinți în mai puțin de două luni. În prezent, cuplul, care va avea o fiică, își renovează apartamentul. Recent, Smiley a vorbit despre numele micuței.

Smiley, primele declarații despre numele fiicei lui cu Gina Pistol

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri.

Dragostea durează atât timp cât ai grijă de ea. Cu siguranță trece prin mai multe etape, cu siguranță nu mai arată la fel după trei ani, însă crește frumos și de la an la an poți să descoperi ceva nou”, mărturisea Gina anul trecut, pentru Unica.

„Sunt pe ultima sută de metri, la ultima strigare. Încep să devin din ce în ce mai entuziasmat de ce urmează. Cred că sunt pregătit. Habar nu am ce mă așteaptă. Sunt entuziasmat să o cunosc.

Nu știm exact [când se va naște], aflăm luna aceasta data. Mai durează o lună și un pic până când va naște Gina. De la o vreme, toată lumea îmi zice Smiley tăticul, nu-mi mai spus Smiley omul”, a declarat artistul.

„Avem tot. Suntem înarmați până în dinți. Am reușit să renovăm și o parte din casă. Mai urmează să luăm niște hăinuțe, dar suntem pregătiți la capitolul cărucioare, scaun de mașină, pătuț.

Abia aștept să o țin în brațe. Sunt puțin, așa, emoționat, pentru că nu sunt foarte îndemânatic, dar când vine vorba de lucruri importante mă mobilizez. (…) Ne-am decis asupra numelui, dar nu îl divulgăm decât după ce se întâmplă.

Deja m-am apucat de sală, să mă pregătesc fizic. Nu am o frică că o să fie fetiță. Sunt foarte încântat de treaba asta și abia aștept să o văd, să o cunosc. La ecografie nu are nasul meu, ceea ce e ok, dar abia aștept să văd. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai spus.

Gina Pistol, despre ultimele săptămâni de sarcină: „Tot ce fac e greu”

„Deci eu mai am cam 5 săptămâni, 6 cel mult. Atât mai am [până nasc]. (…) Și cum se lasă seara, cum încep să mă doară picioarele. E groaznic să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Simți nevoia să le miști în continuu și ai un ecou de durere în picioare”, spunea Gina de curând pe Instagram.

„Zici că există niște reguli nescrise pentru femeile însărcinate. Dacă ești în al doilea sau al treilea trimestru trebuie să zugrăvești, renovezi, să faci curățenie generală. Orice ca să-ți faci viața grea. Ca să nu-ți fie ușor.

Eu am făcut sport toată viața mea și credeam că o să-mi fie ușor, dar tot ce fac e greu. Mai e și o altă problemă. Nu vă puteți înțelege cu noi în perioada asta. Dacă unei femei însărcinate i s-a pus pata pe curățenie generală, renovare, nu există până nu face ca ea”, mai mărturisea.

