Revenită în țară după ce a fost eliminată din competiția Survivor România 2021, Simona Hapciuc a avut parte de o întâlnire emoționantă cu fiul ei în aeroport. Simona și băiețelul ei Dimitrie au alergat unul către celălalt, s-au îmbrățișat, iar Simona și-a întrebat fiul cu lacrimi în ochi: „Ce face iubitul lui mama?”. Imaginile video le găsiți mai jos!

Simona Hapciuc, întâlnire emoționantă cu fiul la revenirea în țară

„Cel mai tare moment de la Survivor; Simona, ce emoționant!; Ce frumos moment ♥️♥️ Dumnezeu să fie alături de voi mereu!; Cel mai frumos moment”, au scris urmăritorii emisiunii pe Instagram. Ulterior întâlnirii, Simona a declarat care a fost cel mai greu lucru e care l-a întâmpinat în timpul Survivor România 2021.

„Cel mai greu a fost nu momentul în care am plecat, ci momentul în care am fost nominalizată. Când am plecat eram deja împăcată cu ideea că voi pleca. Știam din momentul în care am fost nominalizată că eu voi pleca deoarece nu aveam un fanbase atât de mare precum celelalte fete din concurs.

Nu am pus foarte mare preț pe accidentare deoarece de-a lungul anilor am suferit nenumărate accidentări și am am mers cu ele mai departe. Momentul nominalizării a fost dureros pentru că nu mă așteptam.

Mă așteptat de la Jador și Culiță, care mi-au zis, dar nu mă așteptam de la ceilalți. În niciun caz nu mă așteptam de la Zanni, Cosmin și Ana”, a mărturisit Simona la venirea în țară.

Simona Hapciuc, mamă singură

Timp de 12 ani, Simona Hapciuc a practicat kickboxingul și activează în prezent ca antrenoare de fitness. Este mama unui fiu, Dimitrie, pe care îl crește singură. „Am rămas însărcinată, dar tatăl lui Dimitrie a decis să dispară când a auzit.

Mi-a dat de ales, fie avortez, fie pleacă. Între noi fusese dragoste la prima vedere, vorbeam despre copii și căsătorie. Firul s-a rupt din cauza mamei lui. A fost părăsit de tatăl lui, părinții divorțând, și a fost crescut de mamă.

El și-a dorit copilul, dar mama lui nu. Nu a acceptat să îi dea drumul din cuib să își întemeieze o familie. Mama lui nu a acceptat să fie pe planul doi”, declara Simona în trecut pentru Click!.

„Sunt actriță de meserie, am jucat într-un serial, în foarte multe piese de teatru și voi apărea într-un film. Pasiunea mea pentru sport este de la tatăl meu. Eu de la 16 ani mi-am dorit să fac o carieră în acest domeniu, dar din cauza accidentărilor nu am reușit.

Este greu, dar frumos. Copilul meu a făcut primii pași în sală, eu întorcându-mă la antrenamente când el avea doar zece săptămâni”, mai spunea Simona în trecut, potrivit VIVA!.

