Serghei Mizil, acuzații dure la adresa Oanei Mizil: „Și-a permis să intre cu bocancii în viața mea”

După ce Oana Mizil a vorbit despre familia lui, Serghei Mizil a făcut o serie de acuzații dure la adresa soției lui Marian Vanghelie. Acesta spune că între ei nu există niciun grad de rudenie.

Sora lui Serghei Mizil, Donca, s-a stins din viață în urmă cu câteva zile, pe 23 octombrie.

Oana Mizil a fost prezentă la înmormântarea acesteia și a făcut declarații cutremurătoare despre pierderea mătușii ei.

Donca a fost ca și mama mea. Ne-a crescut, de când eram mici. Ce să zic, a plecat o parte din sufletul meu. S-a dus și am stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână. Eu, fetele ei și soțul ei. Am stat cu ea cam tot timpul, pentru că de doi ani de zile suferea destul de rău și în ultimele zile chiar am stat lângă ea.

De la Donca și de la toată familia am învățat modestia, am învățat să fim oameni, să zâmbim. Îmi este greu și acum când mă gândesc la ea. Am învățat să nu arătăm greutățile prin care trecem.