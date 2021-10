Sâmbătă, 23 octombrie 2021, Anamaria Prodan (48 de ani) a lansat două cărți autobiografice, una intitulată „Da, sunt cea mai bună!”, și una intitulată „Cântecul vieții mele”, dedicată mamei sale, Ionela Prodan (n. 1967 – d. 2018). În prima dintre cărți, Anamaria Prodan a povestit cum l-a cunoscut pe fiul cel mare al soțului ei, Luca Reghecampf (19 ani).

Luca Reghecampf, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, a numit-o pe Anamaria Prodan „a doua mamă pentru el”

Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a depus actele de divorț de Anamaria, după un mariaj de 13 ani. În prezent, antrenorul formează un cuplu cu altcineva. Laurențiu și Anamaria au un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior (13 de ani). Din primul mariaj cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca.

Laurențiu și Mariana au mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina. La doar un an și o lună de la naștere, fetița s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale la inimă. La rândul ei, din primul mariaj cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu, Anamaria mai are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

Despre prima întâlnire cu Luca, Anamaria a scris: „Laurențiu mi-a povestit despre copilul lui, pe care l-a luat apoi de acasă și ne-a pus să stăm față în față, cunoscându-l astfel pe Luca de când avea patru ani și jumătate. Eu i-am vorbit despre cele două fetițe din prima căsătorie. (…) Mi-a plăcut Luca din prima secundă și ne-am lipit unul de altul, ceea ce ne-a atras numai rele, și mie, și lui, pentru că mama lui s-a simțit obligată să se răzbune pe conexiunea asta rapid stabilită”.

La rândul său, în carte, Luca a declarat: „Ana este ca a doua mamă pentru mine și nu m-a tratat diferit față de ceilalți. Suntem toți frați și copiii ei. Întotdeauna a avut grijă și a îndeplinit orice dorință, oricând am avut vreuna. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot și mă bucur că este acolo pentru mine atunci când am nevoie de ea. Suntem o familie frumoasă și îi mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase din viața mea! Te iubesc”.

După ce Laurențiu a depus actele de divorț, Anamaria a făcut o serie de declarații în emisiunea „La Măruță”. „Când am văzut cu cine avem de-a face (n.red.: cu cine formează Laurențiu un cuplu) am spus: «Din momentul acesta nu mai are ce căuta lângă noi, decât ca tatăl lui Laurențiu Junior». Greșelile lui Laurențiu au fost explicate de toți prietenii comuni, vreo 200, dar umilința nu poate merge la infinit”, a declarat Anamaria Prodan.

„Mi s-a cerut de către soț să renunț la numele Reghecampf pentru că așa are niște reguli. Mă interesează? Mă interesează ca eu și copiii mei să rămânem la fel. Dintotdeauna am fost Anamaria Prodan, așa rămân. (…) Eu nu mă simt trădată, mă simt super trădată, și copiii la fel. (…) Un bărbat demn nu are voie nici să permită cuiva, oricine ar fi, să-l facă să facă așa ceva în fața copiilor”, a continuat.

„Eu cred că până în ziua în care acest divorț era încheiat, trebuia să avem o decență extraordinară”, a mai spus. „Eu sunt omul care nu regretă nimic. Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș mai căsători cu Laurențiu Reghecampf, dar cu cel pe care eu l-am cunoscut. Ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi îmi este străin și mie. (…) Nu-l cunosc pe omul de astăzi”, a completat.

