Serghei Mizil se confruntă cu probleme grave de sănătate, după celebrele șprițuri:„Mi-a zis că dacă nu mă potolesc îmi taie testiculul”

Serghei Mizil se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Fostul concurent Asia Express riscă să rămână fără un organ, după ce a petrecut prea mult și și-a neglijat sănătatea. Iată ce se întâmplă cu faimosul afacerist.
Serghei Mizil are probleme serioase de sănătate. După ce a avut mai multe nopți nedormite din cauza șprițurilor, fostul concurent Asia Express a ratat nopți întregi de somn, motiv pentru care a ajuns să aibă probleme de sănătate.
El a mărturisit că a răcit după ce a mers la câteva petreceri cu băieții la munte și nu s-a odihnit suficient. A continuat să glumească pe subiect, spunând că ar fi făcut cistită, însă răceala s-a agravat.
„Am răcit, după am mers la niște sprițuri, la munte cu niște băieți, nu m-am potolit, și am răcit, am răcit, am răcit, că am și făcut caterincă la un moment dat, spunând că am făcut cistită.”, a declarat Serghei Mizil pentru Spynews.ro.
Mai mult, el a povestit ulterior că a răcit la nivelul organelor genitale, iar patru zile nu a putut să urineze, motiv pentru care a apelat la remedii naturiste, însă niciuna nu a dat roade.
Când problema s-a agravat și un testicul s-a umflat considerabil, iar urina a început să aibă sânge în ea, Serghei s-a alarmat și a mers la medic, iar acum urmează un tratament cu antibiotice.
Fostul concurent Asia Express riscă să rămână fără un testicul
Medicul i-a spus lui Serghei Mizil că dacă nu se oprește din a fi neglijent cu propria stare, s-ar putea să fie nevoie să îi îndepărteze testiculul. Afaceristul a recunosc că dacă știa cât de gravă va ajunge situația, nu ar mai fi făcut glume.