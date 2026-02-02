Serghei Mizil se confruntă cu probleme grave de sănătate, după celebrele șprițuri:„Mi-a zis că dacă nu mă potolesc îmi taie testiculul”

Serghei Mizil se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Fostul concurent Asia Express riscă să rămână fără un organ, după ce a petrecut prea mult și și-a neglijat sănătatea. Iată ce se întâmplă cu faimosul afacerist.

Serghei Mizil a ajuns în stare gravă la medic

Serghei Mizil are probleme serioase de sănătate. După ce a avut mai multe nopți nedormite din cauza șprițurilor, fostul concurent Asia Express a ratat nopți întregi de somn, motiv pentru care a ajuns să aibă probleme de sănătate.

Citește și: Cine este Serghei Mizil de la Asia Express 2025. De ce este controversat, câți copii are și ce spune despre soție. El și Cora sunt căsătoriți de 36 de ani

El a mărturisit că a răcit după ce a mers la câteva petreceri cu băieții la munte și nu s-a odihnit suficient. A continuat să glumească pe subiect, spunând că ar fi făcut cistită, însă răceala s-a agravat.

„Am răcit, după am mers la niște sprițuri, la munte cu niște băieți, nu m-am potolit, și am răcit, am răcit, am răcit, că am și făcut caterincă la un moment dat, spunând că am făcut cistită.”, a declarat Serghei Mizil pentru Spynews.ro.

Mai mult, el a povestit ulterior că a răcit la nivelul organelor genitale, iar patru zile nu a putut să urineze, motiv pentru care a apelat la remedii naturiste, însă niciuna nu a dat roade.

Citește și: Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: Serghei Mizil dă cărțile pe față despre experiența de la Asia Express: „Am pus botul să merg, că m-au convins niște oameni, dar nu recomand nimănui”

Când problema s-a agravat și un testicul s-a umflat considerabil, iar urina a început să aibă sânge în ea, Serghei s-a alarmat și a mers la medic, iar acum urmează un tratament cu antibiotice.

Fostul concurent Asia Express riscă să rămână fără un testicul

Medicul i-a spus lui Serghei Mizil că dacă nu se oprește din a fi neglijent cu propria stare, s-ar putea să fie nevoie să îi îndepărteze testiculul. Afaceristul a recunosc că dacă știa cât de gravă va ajunge situația, nu ar mai fi făcut glume.

Citește și: Ce avere are Serghei Mizil. Câți bani primește din pensie lunar și care a fost onorariul de la Asia Express

„Mi-a spus medicul că dacă nu mă potolesc îmi taie testiculul, dar știți ce i-am spus eu: Domnule, testiculul ca testiculul, nu-mi taia limba (n.r. râde).

Dacă știam că ajung în halul acesta nu mai făceam caterincă… Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea, însă nu se desumflă.”, mai spune fostul concurent de la Asia Express.

Urmărește-ne pe Google News