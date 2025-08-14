Șeful RFX și Miruna Milu s-au despărțit? Care ar fi fost motivul: „Ea e mai geloasă”

Relația dintre Miruna Milu și șeful RFX, Sebastian Vieru, a ajuns la final. Se pare că cei doi au decis să pună punct la tot ce a fost între ei. Relația lor avea doar jumătate de an, însă apropiații lor susțin că lucrurile nu mai mergeau bine, așa că cei doi au decis să o ia pe drumuri separate.

Miruna Milu și Sebastian Vieru s-au despărțit

Sebastian Vieru a postat o fotografie la care a pus o melodie ale cărei versuri spuneau „Nu vei mai găsi altul ca mine”, ca un fel de mesaj pentru fostă iubită.

Citește și: Katy Perry și Orlando Bloom s-au despărțit după o logodnă de șase ani: „Katy este supărată”

Totuși, conform wowbiz.ro, ruptura nu ar fi nicidecum definitivă, însă există mai multe disensiuni în relația dintre cei doi.

„Miruna este mai mică și mai geloasă, de aici și discuțiile dintre ei. Sebi este însă mai matur și mai ponderat, calm și de fiecare dată aplanează situația. Cert este că nu s-au despărțit, sunt împreună, iar ea își împarte timpul între salonul de înfrumusețare pe care îl are în Brașov și cel pe care dorește să îl deschidă în București în toamna asta. Relația lor e în continuare frumoasă, dar ca multe altele, este presărată cu discuții, certuri și împăcări”, ar fi declarat apropiați ai cuplului pentru sursa citată.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Miruna și Sebastian au început o poveste de dragoste în urmă cu jumătate de an, însă ambii au fost foarte discreți în privința declarațiilor. Blondina a confirmat relația abia recent, iar povestea lor de dragoste i-a luat prin surprindere pe mulți.

Citește și: Dakota Johnson și Chris Martin s-au despărțit din nou: „De data aceasta pare definitiv”

”Da, sunt într-o relație, ați descoperit voi și ați scris. Nu vreau să fac din relația pe care o am reclamă. Este relația noastră, suntem foarte ok. Decizia de a mă lăsa de filme a fost din septembrie, iar relația a început în februarie, martie. Sunt bine, dar nu vreau să dau detalii. Nu m-a influențat nimeni să mă las, am făcut-o doar pentru sufletul meu, pentru că eu simțeam că nu e ce trebuie. Am simțit că e de ajuns. Vreau să fac ceva care mă face fericită”, a spus Miruna Milu pentru Cancan.

S-a lăsat de filmele pentru adulți

Miruna Milu sau Ema Karter pe numele de scenă, a vorbit despre faptul că a decis să lase în urmă cariera pe care a avut-o în industria filmelor pentru adulți. Ea a decis că vrea să aibă liniște, așa că s-a reprofilat și acum deține un salon de înfrumusețare în Brașov.

Citește și: Motivul pentru care Adrian și Edera de la Mireasa s-au despărțit: „Sunt confuză”

”Chiar dacă aveam popularitate și lumea făcea poze cu mine, nu eram fericită! Eu chiar credeam că sunt fericită. Îți faci o imagine și nu ieși de acolo, nu vezi din exterior. Când ieși, vezi. M-am gândit ce vrea sufletul meu: faimă sau liniște? Am zis că faimă am avut, deci vreau liniște”, a spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News