Sarah Ferguson, operată după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Cum a aflat fosta soție a Prințului Andrew de boală

Sarah Ferguson a fost diagnosticată cu cancer la sân și a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Acum, fosta soție a Prințului Andrew se recuperează la Windsor.

Ducesa de York a dezvăluit, ieri, că a primit vestea după o mamografie recentă.

Sarah Ferguson, diagnosticată cu o boală cruntă

„A fost informată că trebuie să fie supusă unei intervenții chirurgicale, care a avut loc cu succes”, a declarat purtătorul ei de cuvânt pentru BBC , adăugând că prognosticul este bun.

Reprezentantul a spus că Sarah Ferguson, în vârstă de 63 de ani, a primit cea mai bună îngrijire medicală și acum se recuperează lângă familia ei.

Fergie a fost supusă procedurii la începutul săptămânii trecute, la Spitalul King Edward VII, o unitate privată din Londra, unde regretata Regina Elisabeta a II-a și alți membri ai familiei regale au primit tratament.

Sarah Ferguson se recuperează acasă

Sarah Ferguson s-a întors acasă, la Windsor, în weekend, pentru recuperare, iar acum se așteaptă să abordeze diagnosticul primit într-un episod preînregistrat al noului ei podcast, Tea Talk, care urmează să fie lansat luni.

În declarația sa, purtătorul de cuvânt și-a exprimat „imensa recunoștință față de întreg personalul medical care a susținut-o în ultimele zile”.

Sarah Ferguson nu a avea simptome înainte de screening și crede că experiența ei subliniază importanța acestuia.

Ducesa, cunoscută cel mai frecvent sub porecla Fergie, a devenit membră a familiei regale britanice după căsătoria cu Prințul Andrew.

Scandalul care a dus la separarea ei de Prințul Andrew

Ea s-a separat de Ducele de York în 1992. După câteva luni au fost făcute publice câteva fotografii cu Fergie care face topless şi are degetele de la picioare sărutate de finanţatorul John Bryan. Divorțul lor a fost finalizat patru ani mai târziu.

Foștii soți, care încă locuiesc împreună, au două fiice: Prințesa Beatrice, 34 de ani, și Prințesa Eugenie, 33 de ani, și trei nepoți.

Sarah Ferguson și Andrew au două fiice împreună

Beatrice o are pe Sienna, care are un an, cu Edoardo Mapelli Mozzi, în timp ce Eugenie are doi copii cu Jack Brooksbank, pe August, de doi ani, și pe nou- născutul Ernest.

În ultimii ani, Ferguson l-a susținut cu fermitate pe fostul ei soț, care a fost prieten cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat.

Recent, s-a aflat că nu a fost invitată la încoronarea Regelui Charles. Ea a declarat, însă, că nu a fost deranjată de acest fapt.

Foto: Profimedia