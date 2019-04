Sanda Țăranu, operată de urgență. Care este starea sa de sănătate

Sanda Țăranu, în ciuda problemelor de sănătate care i-au pus câteva piedici în ultima perioadă, a rămas o fire veselă, deschisă și energică. Într-un interviu acordat pentru Click.ro, fosta crainică de televiziune a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ajuns pe masa de operație.

În urma unui control medical de rutină dup[ o r[ceal[, Sanda Țăranu a descoperit că are pietre la bilă: „Uneori viaţa te pune în situaţii neaşteptate. Acum ceva timp am trecut printr-o viroză pe care am crezut că o pot trata cu medicamentaţie obişnuită. Zilele treceau şi nu se simţea nici o ameliorare. În disperarea mea, am chemat ambulanţa. După ce m-au muştruluit că nu am anunţat din timp, deşi am spus că nu am vrut să deranjez, mi-au scris o reţetă pe care am respectat-o cu sfinţenie.

Două săptămâni eram ceva mai bine, însă mi-am zis să fac o vizită şi la medicul meu de familie. (…) Ei, aici a început sarabanda! Analize, trimiteri către alţi medici primari.(…) Alte reţete, alte recomandări, mai ales că îmi ieşiseră analizele şi nu erau deloc mulţumitoare. La ecografie, altă belea. Te duci să te vindeci de una şi apare alta. La mine era vorba de un organ care nu m-a deranjat niciodată. Dar, în perfidia lui, îşi făcea treaba: aduna pietre!” – a declarat Sanda Țăranu pentru sursa citată.

Sursă foto: arhivă