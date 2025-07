Salt Bae, dat afară de la petreceri VIP din cauza aroganţei. De ce aproape toate restaurantele lui au fost închise

Salt Bae, celebrul bucătar care a devenit un simbol al luxului și al unei experiențe culinare extravagante, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. După ce a fost dat afară de la petreceri VIP și și-a văzut restaurantele de lux închise pe rând, afacerea sa de succes, Nusr-Et Steakhouse, este acum într-o continuă declin. De la decizii de management controversate, la atitudinea arogantă care l-a izolat de la evenimentele exclusiviste, Salt Bae pare să fi ajuns într-un punct critic al carierei sale.

Restaurantele lui Salt Bae se închid pe bandă rulantă

Nusret Gokce, cunoscut mai ales sub numele său de scenă Salt Bae, a început să piardă din splendoare în urma închiderii mai multor locații ale celebrului lanț de restaurante Nusr-Et Steakhouse din Statele Unite. În 2023, Salt Bae avea șapte locații în SUA, dar anul 2024 a adus o schimbare dramatică, cu închiderea restaurantelor din Boston, New York, Dallas și Las Vegas. În prezent, compania sa mai are doar două locații deschise, în Miami și New York City. Deși în mod oficial motivul invocat a fost „schimbarea strategiei de afaceri”, mulți consideră că acest eșec al lanțului de restaurante este, de fapt, un semn al unei afaceri în declin.

Salt Bae a încercat să se justifice, afirmând că își concentrează atenția asupra expansiunii internaționale, deschizând locații noi în Istanbul și planificând alte restaurante în destinații precum Roma și Ibiza. Totuși, în ciuda acestor anunțuri ambițioase, realitatea este că Salt Bae nu mai reușește să atingă obiectivele pe care și le propusese pentru expansiunea sa. În 2023, el declara că intenționa să ajungă la 40 de locații în 2024, dar numărul real de locații deschise este mult mai mic.

Un „imperiu” prăbușit din cauza aroganței și prețurilor exorbitante

Salt Bae și-a construit un „imperiu” bazat pe o combinație de mâncare rafinată și divertisment, cu fripturi tăiate în fața clienților și preparate pregătite chiar la masă. De asemenea, locațiile sale erau cunoscute pentru atmosfera plină de energie, cu DJ angajați care animau serile. Cu toate acestea, prețurile exorbitante au început să devină un obstacol chiar și pentru clientela sa de lux. O friptură de 2500 de dolari, acoperită cu foiță de aur, s-a dovedit prea mult chiar și pentru cei mai înstăriți clienți, iar acest lucru a dus la scăderea semnificativă a cererii.

De asemenea, imaginea publică a lui Salt Bae a avut mult de suferit din cauza comportamentului său arogant, care i-a adus mai multe critici și a izolat brandul de la evenimentele VIP. La un moment dat, Salt Bae a fost dat afară de la o petrecere exclusivistă, după victoria PSG în Liga Campionilor, când a încercat să se strecoare la eveniment fără invitație. Deși a încercat să justifice incidentul spunând că venise doar pentru a da autografe, comportamentul său a fost considerat inacceptabil.

Salt Bae și scandalul de la Cupa Mondială din 2022

Arogantul comportament al lui Salt Bae nu s-a limitat doar la petrecerile de lux și la închiderea restaurantelor sale. În timpul finalei Cupei Mondiale din 2022, Salt Bae a intrat pe teren, încălcând regulile FIFA, și a întrerupt momentul festiv al echipei Argentinei. Acesta a luat trofeul și a încercat să pozeze cu el pentru o fotografie, în ciuda faptului că jucătorii erau vizibil deranjați și iritați de prezența sa. Această acțiune l-a făcut să fie criticat pe scară largă, iar imaginea sa publică a avut de suferit.

Salt Bae părea să fie pe cale să devină o figură legendă în lumea gastronomiei și a luxului, dar comportamentul său a început să-l izoleze treptat de la oportunitățile de expansiune și de la evenimentele VIP. Aroganta sa și dorința constantă de a atrage atenția l-au făcut un personaj controversat, iar succesul inițial al restaurantelor sale nu a fost suficient pentru a-l salva de la un declin inevitabil. Cu toate acestea, Salt Bae continuă să aibă ambiții mari pentru expansiunea internațională, în ciuda eşecurilor evidente pe plan local.

