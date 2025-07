JO a fost supusă unei intervenții chirurgicale: „Am patru incizii”. Artista a făcut un apel la fanii ei

JO, pe numele ei adevărat Ioana Anuța, a ajuns pe spitalul de spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Deși se află în plină recuperare, artista a decis să urce pe scenă pentru a-și respecta angajamentele.

JO, supusă unei intervenții chirurgicale

JO, unde dintre cele mai iubite artiste din România, a fost recent supusă unei intervenții chirurgicale. Deși nu a dat prea multe detalii cu privire la operație, aceasta a mărturisit că are patru incizii și se află în plină recuperare.

„În seara asta am cântat în Mamaia. Acum 4 zile am fost operată. Nu vreau să insist pe subiect — a fost o problemă medicală, am trecut printr-o intervenție, am patru incizii, sunt în plină recuperare. Nu e ușor”, a scris JO pe pagina sa de Instagram.

„Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să fiu sinceră cu voi: mi-a fost greu azi la show. Mi-aș fi dorit să pot da mai mult, dar atât m-a dus corpul. Atât am putut azi”, a completat ea.

Artista, despre presiunea de a fi mereu la înălțime

JO a vrut să le vorbească urmăritorilor ei despre presiunea pe care fiecare artist o pune pe el însuși, dorindu-și să fie mereu la înălțimea așteptărilor publicului. Aceasta a făcut postarea după ce întreaga lume s-a arătat dezamăgită de prestația lui Justin Timberlake de la Electric Castle.

„Pe tot parcursul concertului, mi-a zburat gândul la momentul JT de la Electric, unde multi s-au grăbit să-l judece. Adevărul e că noi, ca popor, suntem campioni la dat cu părerea și la arătat cu degetul. Nu iertăm nimic. Nici măcar pe JT. Ce pot să mai zic de mine?! Aproape că mă simțeam vinovată că am trecut printr-o operație și că nu pot dansa ca de obicei, că nu țopăi și nu țin vibe-ul sus cap-coadă, că nu fac eventual și trei tumbe doar ca să demonstrez că-s ok. Da, e meseria noastră. Da, ne-o asumăm. Da, trebuie să fim mereu profi. Dar știți ce? DA, SUNTEM OAMENI”, a mai scris artista.

JO a explicat că nu îndrăznește să se compare cu Justin Timberlake, însă după ce aceasta a fost aspru judecat pentru prestația sa, a făcut-o să se gândească că ar putea și ea să treacă prin aceeași situație.

„Nu mă compar cu JT, nici pe departe, dar gândul că a fost judecat aspru pentru o prestație „mai slabă” m-a urmărit azi pe scenă. Și m-a făcut să scriu acum asta. Uneori, artiștii fac eforturi supraomenești doar ca să urce pe scenă. Și aproape niciodată nu se întreabă nimeni înainte să critice: „Oare de ce, de data asta, n-a dat 100%?” Mie azi, sincer, îmi venea să mușc din microfon de ciudă că nu puteam fizic să dau mai mult. Dar, guess what? Nimănui nu-i pasă”, a mărturisit cântăreața.

În același timp, JO a făcut apel la umanitate și la bunătatea oamenilor, subliniind faptul că și artiștii sunt, la rândul lor, oameni.

„Poate ar trebui să fim puțin mai empatici. Mai umani. Mai ales când vine vorba de oamenii care vă aduc bucurie prin artă. Niciun artist nu e robot. Și vă jur că noi suntem PRIMII care ne dorim să dăm tot ce avem mai bun. Doar că, uneori, pur și simplu… nu se poate. Standardele le ridicăm tot noi, artiștii. Și tot noi suntem trași la răspundere când nu le atingem. Așa că, vă rog: nu mai tăiați și spânzurați pentru O PRESTAȚIE”, și-a încheiat JO postarea.

Sursă foto: Instagram

