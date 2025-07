Ultimele clipe de viață ale lui Felix Baumgartner, văzute de o martoră: „Am fost șocată!” Ce s-a întâmplat înainte ca sportivul să se prăbușească

Ies la iveală detalii tulburătoare legate de moartea lui Felix Baumgartner. Cei care au fost martori la tragedia din 17 iulie, când legendarul sportiv austriac cunoscut pentru saltul istoric din stratosferă în 2012, s-a prăbușit cu parapanta motorizată în Italia, au descris momentele de groază de dinaintea impactului fatal.

Mărturisire șocantă despre accidentul lui Felix Baumgartner

Felix Baumgartner a murit joi, la vârsta de 56 de ani. Ce inițial părea a fi o problemă medicală, posibil un stop cardiac, a fost infirmat de primele concluzii ale anchetei. Acum, autoritățile explorează pista unui accident provocat de o defecțiune tehnică, mai precis de o cameră video instalată pe aparatul de zbor.

Martorii oculari descriu momentele de groază dinaintea prăbușirii. O femeie aflată pe plajă, în apropierea campingului Le Mimose, a povestit: „Eram pe plajă, cu fața spre camping. Am văzut acel aparat de zbor că a căzut brusc. La început am fost șocată, am crezut că vrea să aterizeze, dar apoi am văzut că se prăbușește de-a dreptul. A căzut dintr-odată, fără posibilitatea de a face ceva, ca și cum ar fi avut o defecțiune subită”, notează ilrestodelcarlino.it.

Potrivit raportului preliminar, Baumgartner fixase pe parapantă o cameră destinată filmărilor aeriene, conectată printr-o sfoară și controlată prin minipilot automat. Se presupune că în timpul zborului, camera ar fi fost aspirată de elice, declanșând o colapsare a aripii. Deși Felix a încercat să deschidă parașuta de rezervă, era mult prea aproape de sol pentru ca aceasta să se activeze.

Corpul lui se află în continuare la dispoziția autorităților, iar autopsia urmează să clarifice în mod oficial cauza decesului, în contextul ipotezei tot mai plauzibile a unei erori tehnice fatale.

Felix Baumgartner, primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă

Felix Baumgartner a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi extremi din lume, devenind un simbol al curajului și al depășirii limitelor umane. Născut în Austria, și-a început cariera în parașutism la doar 16 ani, iar ulterior a devenit membru al echipei de demonstrații aeriene a armatei austriece.

De-a lungul anilor, a realizat sărituri spectaculoase de pe cele mai înalte clădiri din lume, precum Turnurile Petronas din Kuala Lumpur și Taipei 101 din Taiwan. În 2003, a devenit primul om care a traversat Canalul Mânecii în zbor liber, folosind o aripă specială prinsă pe spate.

Momentul care l-a transformat într-o legendă a sporturilor extreme a fost pe 14 octombrie 2012, când a sărit din stratosferă, de la aproape 39.000 de metri altitudine, depășind viteza sunetului cu o viteză de 1.357 km/h – o premieră mondială realizată fără ajutorul unui vehicul motorizat. Proiectul, sponsorizat de Red Bull, a fost urmărit live de peste 8 milioane de oameni și i-a adus o notorietate globală.

Pe lângă performanțele sportive, Felix a acumulat o avere impresionantă, estimată la peste 250 de milioane de dolari până în 2021, obținută din sponsorizări, apariții media și branding personal. A fost considerat unul dintre cei mai bogați sportivi din domeniul sporturilor extreme.

