Povestea de viață a lui Jamarr. Cum a ajuns de la sărăcie la succes în domeniul muzical: „Stăteam într-o baracă 11 oameni. Erau zile, săptămâni și luni când nu aveam ce mânca”

Povestea de viață a lui Jamarr. Artistul a explicat recent cum a ajuns de la sărăcie la succes în domeniul muzical. El a trecut de la zile fără mâncare într-o baracă din marginea Clujului la lumina reflectoarelor, după ce talentul său a fost descoperit de producătorul muzical De Santo. Iată ce mărturisiri dureroase a făcut adolescentul!

De la nopți petrecute într-o cameră înghesuită dintr-un ghetou al Clujului, până la scenele mari ale muzicii de petrecere, Jamarr a parcurs un drum incredibil. Adolescentul are o poveste de viață demnă de un film.

Povestea de viață a lui Jamarr

La vârsta de doar 14 ani, Jamarr este deja un nume cunoscut în lumea manelelor, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor pentru el. Adolescentul a vorbit deschis despre copilăria petrecută în lipsuri, căci a crescut într-o baracă aflată la periferia Clujului, împreună cu peste 10 persoane, toți înghesuiți într-o singură încăpere. Zilele fără mâncare nu erau o raritate, iar pentru a câștiga câțiva bani, el muncea la paleți sau făcea munci grele.

Momentul care i-a schimbat soarta a venit acum doi ani, când sora lui a trimis o înregistrare cu el cântând către producătorul De Santo. Impresionat, bărbatul și Ruxandra, soția lui, au decis să-l sprijine, să-i ofere un nou nume de scenă și să-l lanseze în industria muzicală. De atunci, el a cunoscut o ascensiune rapidă, devenind unul dintre cei mai promițători artiști ai genului.

Acum, însă, adolescentul se bucură de o casă spațioasă, acolo unde trăiește alături de întreaga familie.

„Noi suntem 5 frați, în casă suntem 11. Acum avem și noi o casă mare. Eu împreună cu familia mea am construit-o. Înainte aveam o baracă, era un dezastru. Stăteam într-o baracă 11 oameni, suntem obișnuiți deja. Erau zile, săptămâni și luni când nu aveam ce mânca. Am două surori și doi frați”, a declarat adolescentul la „Online story”.

Citește și: Fostul soț al Tinei Turner are o nouă iubită. Erwin Bach și-a refăcut viața la doi ani de la decesul reginei rock’n roll

Citește și: Cătălin Botezatu regretă că i-a făcut cunoștință Alinei Sorescu cu Alexandru Ciucu: „Am făcut o greșeală”

Citește și: Marian Grozavu de la Insula iubirii, deranjat că Bianca Dan a vorbit despre relația lor: „Mă lasă rece! Poate că cei de dinainte au fost bombardieri. Eu nu sunt o persoană vulgară”

DeSanto și Ruxandra, soția lui, au fost impresionați de povestea lui Jamarr

DeSanto și Ruxandra, soția lui, au fost impresionați de povestea lui Jamarr, motiv pentru care au decis să-l ajute. Când au văzut mediul în care adolescentul trăiește, cei doi parteneri de viață nu au stat prea mult pe gânduri și l-au luat cu ei în București. Aceștia i-au oferit un trai mai bun și l-au făcut imediat cunoscut în domeniul muzical.

DeSanto: Este o comunitate acolo în Cluj, Someșeni pe canton, așa se numește. Sunt în jur de 800 de familii care trăiesc în același regim. Fix într-o baracă găsești de la 5 la 10 persoane.

Ruxandra: A fost șocant când am ajuns acolo și curiozitate, wow, cum se poate așa ceva. Pe măsură ce am rămas acolo să filmăm, cumva parcă accepți, te integrezi, nu ți se mai pare totul atât de grav și urât. Ulterior, când am ajuns acasă, am realizat diferența fiind în confortul casei mele, am început să plâng. O noapte întreagă am plâns. Mă gândeam cum pot trăi niște oameni în condițiile astea. Știam că pentru el noi vom fi salvare și îl vom ajuta, dar eu plângeam pentru restul copiilor și oamenilor de acolo. Sunt foarte multe destine fără șanse.

Sursa foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News