Patricia de la „Casa Iubirii”, dezvăluiri neașteptate după ruptura de Moldo. „Nu știu dacă este un lucru bun!” Detaliul ținut ascuns în emisiune despre relația lor

Patricia de la „Casa Iubirii” a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre perioada în care s-a aflat în emisiunea matrimonială, dar și despre ruptura de Moldo.

Patricia și-a ascuns suferința în emisiune

Patricia, una dintre cele mai urmărite concurente din sezonul actual al emisiunii „Casa Iubirii”, a oferit recent un moment de sinceritate profundă într-un live pe TikTok difuzat pe 7 iulie 2025. După plecarea ei din competiție și o despărțire tensionată de Moldo, Patricia a decis să vorbească despre felul ei de a-și trăi suferința dincolo de lumina reflectoarelor.

„De unde știți voi că eu nu plâng? Trebuie neapărat să fiu la televizor ca să plâng? Plâng când nu mă vede nimeni, nu îmi place să mă victimizez, nu am făcut asta niciodată” – a spus ea.

Fosta concurentă a făcut mărturisiri neașteptate, reușind să surprindă chiar și publicul cel mai atent la detalii. Printre declarațiile sale, Patricia a subliniat că nu regretă nimic din ce a trăit, pentru că a acționat cu inima. Totuși, a mărturisit că anumite gesturi ale lui Moldo au stârnit nemulțumire, mai ales faptul că acesta obișnuia să facă glume cu alte fete. Patricia a precizat că, pentru ea, respectul într-o relație este esențial și tocmai de aceea a ales să nu-i reproșeze direct comportamentul, ci să se retragă cu demnitate.

Ea a continuat, evidențiind faptul că preferă discreția în trăirea emoțiilor: „Nu am plâns în fața unui băiat. Nu știu dacă este un lucru bun, știu că este bine să îți arăți sentimentele, dar nu aveți voi de unde să știți ce fac eu când sunt acasă.”

Pentru că a fost adesea în atenția tuturor pentru alegerile ei romantice din emisiune, în special pentru relația cu Moldo, care a stârnit controverse și reacții diverse, ea a ținut să sublinieze că nu a acționat din impuls sau strategie, ci ghidată de emoție și sinceritate.

Patricia și Moldo, incompatibili pentru a forma un cuplu stabil

Relația dintre Patricia și Moldo a fost una intensă, dar de scurtă durată. Cei doi au format un cuplu care părea promițător, însă diferențele de viziune și gesturile lui Moldo față de alte concurente au dus la o ruptură rapidă. Patricia a simțit că nu mai poate continua emoțional: „La mine e orice până la alte fete. Nu accept glume care mă rănesc.”

În live-ul său, ea a clarificat și motivele pentru care s-a apropiat de băieți în emisiune: „Nu m-am combinat cu nimeni ca să fac contra cuiva, am făcut ce am simțit și nu îmi pare rău. Când știu că am avut intenții curate nu o să îmi pară rău de nimic. Nu are de ce să îmi pară rău că am făcut un lucru, l-am făcut cu sufletul deschis.”

