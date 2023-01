Momente grele pentru Otniela Sandu. Mama fostei concurente de la „Bravo, ai stil!”, diagnosticată cu o boală gravă

Otniela Sandu trece prin momente grele. Tânăra a aflat de curând că mama ei suferă de o boală gravă, iar acum se teme să a nu o pierdă.

Otniela Sandu a fost concurentă in sezonul 7 – Bravo ai Stil! Celebrities. Este, de asemenea, cunoscută publicului larg de la participările în cadrul emisiunilor Ferma şi Supravituitorul. După aparițiile televizate, Otniela a vrut să demonstreze că poate fi remarcată şi pe plan vestimentar.

Otniela Sandu, îngrijorată de sănătatea mamei

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Ortniela Sandu a vorbit deschis despre perioada grea prin care trece. Mama ei urmează un tratament de chimioterapie, în încercarea de a se putea salva de boala necruțătoare care a pus stăpânire pe corpul ei.

„Am fost revoltată pe Dumnezeu. Au fost două săptămâni în care creierul meu a trebuit să se obișnuiască cu vestea. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu”, a spus Otniela în emisiunea de la PRO TV.

Vestea a căzut ca un trăznet pentru Otniela, dar și pentru familia ei. Durerea a fost cu atât mai mare cu cât ei au fost cei care au trebuit să îi dea mamei vestea cumplită.

„Eram acasă, mă pregăteam să merg la sport și m-a sunat sora mea și mi-a zis: ‘stai, nu te speria, ia un loc și sună-l pe tata’. Tata plângea, nu l-am văzut niciodată plângănd. Luase CT-ul mamei și văzuse, mama nu știa și nu știam cum să îi spunem. Seara ne-am întâlnit și i-am zis și mamei”, a mărturisit emoționată Otniela.

Mama Otnielei Sandu urmează un tratament cu chimioterapie

Otniela Sandu mărturisește că din prima clipă după ce a aflat vestea, mama ei a fost conștientă că trebuie să facă ceva în acest sens. Acum urmează un tratament, însă îi este din ce în ce mai greu din cauza durerilor.

„Ea a rămas cu o privire foarte pierdută, dar nu s-a agitat și apoi am încercat să vedem ce facem, am apelat la medici. Am incercat să mergem si în strainatate, dar acest tratament se face la fel și la noi”, spune Otniela Sandu.

Chimioterapia este un proces dureros, se schimbă totul. I-a pus o doza mai mare pentru a grăbi procesul. Ea ne incurajează, noi încercăm să fim tari lângă ea, dar uneori lucrurile se bat cap în cap. A vrut să nu mai faca chimioterapie, din cauza durerilor mari pe care le are”, a completat vedeta.

Cine este Otniela Sandu

Otniela Sandu este absolventă de Jurnalism, actriţă şi influencer. Otniela a ştiut mereu că este o prezenţă care atrage privirile oamenilor din jur. În trecut aceasta era comparată deseori cu artista Shakira, datorită asemănării cu celebra cântăreaț ă internațională.

Deşi în trecut a participat la alte emisiuni de tip reality-show şi este familiarizată cu camerele de luat vederi, Otniela a vrut să încerce ceva mai mult şi astfel s-a înscris la emisiunea de Bravo ai stil! Celebrities.

Din cauza unor probleme de sănătate, Otniela a părăsit competiția. ”Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă.” , anunța prezentatoarea Ilinca Vandici la vremea respectivă.

Sursă fotografii: Instagram