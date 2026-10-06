Ana Pandeli, dezvăluiri din căsnicia cu Codin Maticiuc. Ce mesaj i-a transmis de ziua lui: „Îți toacă nervii 6 luni din 12”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ana Pandeli și Codin Maticiuc formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia zilei de naștere a influencerului, soția lui i-a transmis un mesaj emoționant.

Ana Pandeli, mesaj emoționant pentru Codin Maticiuc

Soția lui Codin Maticiuc a dezvăluit câteva lucruri din căsnicia lui, cu ocazia aniversării influencerului. Ea a vorbit despre viața de cuplu alături de Codin Maticiuc.

Cei doi au împreună două fetițe, pe Smaranda și Ilinca, iar Ana Pandeli are un băiat din căsnicia anterioară, pe Mario Dan.

De ziua lui Maticiuc, soția lui a publicat câteva fotografii rare cu ei și un mesaj în care dezvăluie că nu e ușor să fii într-o relație cu acesta.

Citește și: Codin Maticiuc, declarație de dragoste pentru Ana Pandeli, de ziua ei. Actorul a publicat imagini rare cu soția lui

„E greu să-ți găsești declarațiile pentru un om care simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12, iar în celelalte 6 te ridică mai departe de cer. Dar nici nu mi-ar ajunge cuvintele pentru câte lumi inimaginabil de frumoase am trăit cu el… Și-s convinsă că nimeni altcineva nu ar fi știut drumul până acolo. Și oricât de greu mi-ar fi uneori cu el, tot lângă el îmi e cel mai bine. La mulți ani, celui mai OM dintre toți oamenii!”, a transmis Ana Pandeli.

Ce mesaj i-a transmis Codin soției sale

Cu puțin timp în urmă, Codin Maticicu îi transmitea un mesaj soției sale, cu ocazia zilei ei de naștere.

El a vorbit despre faptul că partenera lui este o prezență foarte discretă în mediul online, motiv pentru care nu primește prea des aprobarea de a posta fotografii cu ea.

Citește și: Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Cum se înțelege influencerul cu el: „Nu e biologic, dar tot e fiul meu”

„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că, de ziua lor, încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe: discreția, pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte. Asta a fost vara noastră, însă.

Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc, iar voi să știți că, la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club, mai erau 25 cu soția, care nu au trecut de aprobare. La mulți ani, iubita vieții mele!”, a scris Codin pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News