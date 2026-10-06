Ana Pandeli, dezvăluiri din căsnicia cu Codin Maticiuc. Ce mesaj i-a transmis de ziua lui: „Îți toacă nervii 6 luni din 12”

„E greu să-ți găsești declarațiile pentru un om care simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12, iar în celelalte 6 te ridică mai departe de cer. Dar nici nu mi-ar ajunge cuvintele pentru câte lumi inimaginabil de frumoase am trăit cu el… Și-s convinsă că nimeni altcineva nu ar fi știut drumul până acolo. Și oricât de greu mi-ar fi uneori cu el, tot lângă el îmi e cel mai bine. La mulți ani, celui mai OM dintre toți oamenii!”, a transmis Ana Pandeli.
„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea, nici băiatul meu, așa că, de ziua lor, încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe: discreția, pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte. Asta a fost vara noastră, însă.
Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc, iar voi să știți că, la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club, mai erau 25 cu soția, care nu au trecut de aprobare. La mulți ani, iubita vieții mele!”, a scris Codin pe Instagram.