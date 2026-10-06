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Ce relație are Florin Ristei cu fiul iubitei lui. Cum s-au afișat cei trei în mediul online

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Florin Ristei formează un cuplu cu Andreea Ramona, o antrenoare de fitness care are un băiețel. Recent, cei trei au petrecut o seară specială pe Arena Națională, la un meci al României.

Ce relație are Florin Ristei cu fiul iubitei lui

Florin Ristei și Andreea Ramona, noua iubităIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Florin Ristei trăiește o frumoasă poveste de de dragoste alături de Andreea Ramona, iar relația lor pare să capete tot mai multă profunzime. Recent, cei doi au împărtășit un moment emoționant alături de fiul Andreei, întărind ideea unei conexiuni puternice. Artistul și-a asumat relația nu doar cu Andreea, ci și cu băiețelul ei, oferind un exemplu frumos de implicare.

Deși obișnuia să fie foarte rezervat în ceea ce privește viața personală, Florin Ristei a început să împărtășească mai des momente din cotidianul său, iar fanii sunt încântați să îl vadă fericit. Zilele trecute, cei trei au fost surprinși la un meci de fotbal pe Arena Națională, unde au susținut echipa României în partida contra Suediei. Îmbrăcați în tricouri în culorile naționale, Florin, Andreea și băiețelul ei au arătat ca o adevărată familie, iar imaginile publicate pe rețelele sociale vorbesc de la sine despre legătura specială dintre ei.

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Andreea Ramona este o mamă dedicată

Andreea Ramona, partenera lui Florin, este cunoscută pentru succesul său în industria fitness-ului, dar și pentru comunitatea fidelă de fani pe care și-a construit-o pe rețelele sociale. Totuși, dincolo de carieră, ea este o mamă dedicată băiețelului născut în 2016. Relația ei cu fiul său este una specială, iar cuvintele ei emoționante de pe Instagram reflectă acest lucru: „Ai apărut în viața mea, fix când aveam cea mai mare nevoie de tine. Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată și necondiționată, mi-ai luminat fiecare zi cu zâmbetul tău…”.

Implicarea lui Florin Ristei în viața de familie a Andreei este un exemplu de maturitate emoțională și de respect pentru un parteneriat sănătos.

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Foto: Instagram

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