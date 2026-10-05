Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit. Primele imagini de la eveniment

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Florin Răducioiu și logodnica lui, Andreea Albăstroiu, s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1 din București, la un an după ce s-au împăcat. Cei doi au sărbătorit alături de cei dragi, marcând o nouă etapă în relația lor.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit

Florin Răducioiu, fostul mare fotbalist al României, și aleasa inimii sale, Andreea, au spus „Da” în fața ofițerului stării civile. După o relație cu suișuri și coborâșuri, cei doi și-au oficializat relația în octombrie 2026, într-un cadru restrâns, la Primăria Sectorului 1 din Capitală. Evenimentul a fost marcat de zâmbete, emoții și prezența celor dragi, care au imortalizat momentele frumoase.

Andreea a strălucit într-o rochie albă, cu un design modern: scurtă în față și lungă în spate, fără mâneci, completată de pantofi nude și un buchet diafan de flori albe și roz. La rândul său, mirele a optat pentru un costum ivory, cu un sacou cu două rânduri de nasturi.

Evenimentul de la Primăria Sectorului 1 a fost urmat de o petrecere alături de familie și prieteni, o sărbătoare a iubirii și a noii lor vieți împreună. Mai multe imagini de la fericitul eveniment au fost publicate de invitați, surprinzând zâmbetele și fericirea cuplului în această zi specială.

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Cum s-au cunoscut Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu

Povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu nu a fost lipsită de obstacole. Cei doi s-au logodit pe 1 ianuarie 2024, în timpul unei vacanțe romantice, dar, la scurt timp, relația lor a fost pusă la încercare de o despărțire. Totuși, Florin și Andreea au decis să-și mai dea o șansă.

Drumul lor comun a început în Milano, unde s-au cunoscut prin intermediul unui prieten. „Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, a povestit Răducioiu pentru Gsp.ro.

Acesta este al doilea mariaj al fostului jucător de fotbal. Răducioiu a fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid, o italiancă alături de care are doi copii, relație încheiată prin divorț în anul 2018.

Foto: Instagram

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