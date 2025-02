Marcel Ciolacu și-a salvat pisica de rasă dintr-un copac, îmbrăcat într-un hanorac marca Loro Piana de aproape 4.000 de euro. Momentul a fost filmat și publicat pe contul de TikTok al premierului României.

Marcel Ciolacu, într-un hanorac de aproape 4.000 de euro pe TikTok

Marcel Ciolacu (57 de ani) este stăpânul unei pisici rasa Maine Coon, care se vinde cu prețuri între 2000 și 6000 de lei în mediul online. În urmă cu câteva zile, prim ministrul țării a lăsat ușa casei sale deschisă, iar pisica lui a fugit și s-a cățărat într-un copac. Premierul a filmat momentul în care și-a salvat animalul de companie, îmbrăcat într-un hanorac Loro Piana în valoare de aproape 4.000 de euro.

„Am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a spus premierul, în debutul videoclipului publicat pe TikTok.

Citește și: Marcel Ciolacu, în ținută de mii de lei pe TikTok. Ce preț au pantofii cu garanție pe viață ai premierului. Adina Buzatu a analizat garderoba liderului PSD

Reacțiile din secțiunea de comentarii

TikTok-ul are peste 670.000 de vizualizări, aproape 21.000 de aprecieri și peste 2.000 de comentarii, majoritatea cu trimitere la ținuta prim ministrului și la costul unei pisici din rasa Maine Coon.

„Cât costă domnule Ciolacu bluza dvs.? (râde)”, a întrebat cineva în secțiunea de comentarii.

„Cam scump treningul, 3971 euro”, a comentat altcineva.

Adevărul.ro a găsit hanoracul purtat de Marcel Ciolacu pe Modesens.com, la prețul de 3971 de euro.

Citește și: Care sunt datele alegerilor prezidențiale 2025. Ce au stabilit liderii PSD și PNL

Marcel Ciolacu poartă pantofi italienești care au garanție pe viață

Nu este prima oară când prim ministrul se afișează pe rețelele sociale într-o ținută de mii de euro. La finalul anului trecut, liderul PSD a realizat un videoclip de tip GRWM (Get Ready With Me), în care le-a prezentat urmăritorilor de pe TikTok ținuta lui, de la cămașă și costum, până la pantofii italienești cu garanție pe viață.

Adina Buzatu (47 de ani), specializată în vestimentația masculină, a analizat ținuta lui Marcel Ciolacu pentru VIVA!. Stilista a remarcat că că Marcel Ciolacu poartă costume de o „calitate excepțională”, cu prețuri cuprinse între 2000 și 4000 de lei. În completarea ținutelor sale, premierul investește în cămăși din materiale la rândul lor calitative. În videoclipul de tip GRWM, liderul PSD a dezvăluit marca pantofilor săi, respectiv Santoni, un brand italienesc inclus în circuitul Made in Italy, care oferă garanție pe viață.

„Sunt marca Santoni de 750 de euro, am două perechi, în care le bag o chestie de lemn să nu facă cute. Am card la ei și trimit la fabrică pentru că au garanție toată viața și ei îi trimit revopsiți. Plătesc doar șireturile. Ai lui Grindeanu sunt identici. Nu port alți pantofi, îi port câte șase luni”, a completat liderul PSD.

Foto: Captură TikTok, Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News