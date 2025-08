Ispita Mattia Carnessali, prima reacție după ce a fost acuzat că i-a dat o palmă ispitei Cristina Scarlevschi, după „Insula Iubirii”, sezonul 9: „Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea”

Mattia Carnessali a făcut primele declarații după ce a fost acuzat că ar fi agresat-o fizic pe Cristina Scarlevschi, după încheierea filmărilor pentru „Insula Iubirii”, sezonul 9. În cadrul emisiunii, Carnessali și Scarlevschi au fost amândoi ispite.

Ispita Mattia Carnessali, prima reacție după ce a fost acuzat că i-a dat o palmă ispitei Cristina Scarlevschi

Mai multe surse citate de Cancan l-au acuzat pe Mattia Carnessali că i-ar fi dat o palmă Cristinei Scarlevschi după încheierea filmărilor pentru „Insula Iubirii”, sezonul 9. Ulterior, contactat de jurnaliștii Libertatea, ispita s-a apărat.

„Nu îmi place, în general, să povestesc despre relațiile pe care le am. Dar având în vedere întrebarea, pot spune că am o prietenie cu Cristina Scarlevschi. Nu este adevărat ce s-a scris! Nu am fost violent cu o femeie în viața mea. Nu am dat vreo palmă. Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea, în care oamenii spun că o femeie ar putea merita așa ceva.

Nu am recurs niciodată la asemenea gesturi. Ele sunt de condamnat și pedepsit. Cum să fie vina unei femei, vreodată? Dacă un bărbat își folosește forța fizică contra unei femei, atunci este vina lui. Chiar și dacă el are dreptate, demonstrează că nu are destulă stăpânire de sine atunci când alege să nu se folosească de creier, ci de mușchi”, a spus Mattia Carnessali, pentru Libertatea.

Ce părere are Mattia Carnessali despre femei

În cadrul aceluiași interviu, Mattia Carnessali a vorbit despre cum se raportează la femeile din viața lui. Ispita de la „Insula Iubirii”, sezonul 9, este de părere că societatea intervine prea mult când vine vorba despre cum ar trebui sau nu să se comporte o femeie.

„Respect femeile, toate sunt diferite. Trăim într-o societate care îi spune femeii cum să se comporte, dar eu cred că fiecare ar trebui să facă ce simte, pentru că nimeni nu este în măsură să o judece. Unicul lucru care contează este părerea ei față de ea”, a insistat Carnessali, pentru sursa citată.

Mattia Carnessali are 32 de ani și origini italienește, însă este de mai mulți ani stabilit în România, unde activează ca antreprenor.

