Ioana Ginghină a cheltuit aproape 2000 de lei pe o singură masă în Malaezia: „Doar în vacanțe îmi permit”. Ce au comandat actrița și soțul ei și de ce nu vor revizita țara asiatică

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, soțul ei, au cheltuit aproape 2000 de lei pe o singură masă în vacanță în Malaezia. Actrița a dezvăluit de ce consideră că experiența a meritat.

Ioana Ginghină (47 de ani) a povestit că ea și soțul ei, Cristi Pitulice, au cheltuit aproape 2000 de lei pe o singură masă în vacanță în Malaezia. Preparatul a fost o delicatesă care și-a meritat prețul piperat, susține actrița.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au început anul 2025 cu dreptul, într-o vacanță exotică în Malaezia. După ce, în trecut, au vizitat și Zanzibar și Thailanda, actrița a mărturisit că cel mai mult i-a plăcut ultima destinație.

„În Zanzibar, de exemplu, dacă ieși din resort, este foarte urât. În Thailanda, în schimb, se duc oamenii cu mai multe fițe. Aici nu erau fițe, a fost mai pe relaxare așa tot. Eu m-am simțit foarte bine. Am făcut sport, am înotat zilnic mult, am citit. Mi-ar fi plăcut să stau două săptămâni, dar nu am avut cum. Nu pot să plec mai mult de zece zile, am stat doar șapte zile acolo. Am făcut și excursii, dar scurte, pentru că nu prea aveai unde să te duci să vezi mare lucru. M-au distrat maimuțele, sunt ca pisicile la noi, așa de multe erau. Ne opream și le dădeam de mâncare”, a povestit Ioana Ginghină, pentru Click!.

Care este preparatul cu care actrița și soțul ei s-au delectat

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit despre experiențele culinare din țara asiatică. Ioana a dezvăluit că ea și soțul ei s-au delectat cu un homar de aproape 2000 de lei.

„Doar în vacanțe îmi permit să mănânc homar, că aici nu-mi vine să dau atâția bani. Dar acolo, când știi că-s banii de vacanță, chiar dacă dai 300-400 de euro la o masă, parcă nu te ustură la buzunare. Aici, dacă ar fi să dai 2000 de lei pe o chestie de-asta pe mine una mă ia inima! Acolo, fiind în vacanță, parcă nu ți se pare mult!”, a mai povestit actrița, pentru sursa citată.

De ce nu se va întoarce în Malaezia

În ciuda prețului piperat al homarilor, Ioana Ginghină a remarcat că mâncarea este mai ieftină în Malaezia decât în Thailanda. Totodată, deși s-a îndrăgostit de ultima destinație de vacanță, actrița a dezvăluit motivul pentru care, cel mai probabil, nu se va întoarce acolo.

„În Malaezia era puțin mai ieftină mâncarea decât în Thailanda, dar homarul e scump peste tot. Acum, mie mi-a plăcut așa de mult că aș zice că vreau să mai merg încă o dată acolo. Dar, în principiu, noi nu ne mai ducem a doua oară în același loc. Vrem să vedem cât mai multe. La anul, poate ajungem în Filipine”, a mai spus actrița, pentru sursa citată.

